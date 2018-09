Fotos als Geburtstagsgeschenk

Anke Beißer

Kagel (MOZ) Schon seit dem Frühjahr hatte der Heimatverein Kagel auf den Geburtstag der „Alten Schule“ hingearbeitet. Seit 150 Jahre steht das Gebäude mitten im Dorf, bildet heute mit der Kirche ein denkmalgeschütztes Areal und beherbergt seit 2010 die heimatgeschichtliche Sammlung. Bei so einer langen Existenz sammelt sich natürlich viel Geschichte an, die vorab in drei Kulturstunden beleuchtet wurden. Am Sonnabend nun wurde der eigentliche Geburtstag gefeiert – mit vielen Gästen und Geschenken.

Ein ganz besonderes, nämlich viele kleine Schulhäuser, hatten Erstklässler überbracht. Die Kinder waren in ihrem letzten Kita-Jahr regelmäßig im Domizil des Heimatvereins zu Gast und hatten dabei viel über die Geschichte ihres Heimatortes erfahren. „Die waren so begeistert, dass einige von ihnen ihre Eltern mit hierher gebracht haben, um ihnen das Haus und die Ausstellung zu zeigen“, freut sich die Vereinsvorsitzende Elisabeth Turowski. In Kürze werden die nächsten Vorschüler erwartet – die Tradition wird ab dem 11. September fortgeführt.

Nicht mit leeren Händen war auch Dietrich Böhm gekommen. Der Woltersdorfer ist Ehrenmitglied im Verein und Enkel von Emil Böhm, der 1891 bis 1902 als zweiter Lehrer in Kagel unterrichtet hat. Eine ganzen Stapel alter Fotos hatte er mitgebracht, einige im Original geschenkt, andere zum Scannen zeitweilig überlassen.

Die Vereinsmitglieder freuten sich, dass viel Weggefährten, Entsandte befreundeter Vereine den Weg an die Geburtstagstafel gefunden haben. Die Gästeschar wurden mit einem kleinen Sketsch überrascht, bei dem die Kageler zeigten, dass sie durchaus humorvoll aufgelegt sind.

Von Interesse waren für viele Besucher die vervollständigten Info-Tafeln über die Schulgeschichte, die 1868 begann und 1973 endete. Gerlinde Gubisch (76) etwa entdeckte auf einem der Fotos ihre ältere, heute 55-jährige Tochter, die 1970 hier eingeschult worden war. Mit Horst Steinel aus Herzfelde (76) tauschte sie angeregt Erinnerungen aus.(bei)