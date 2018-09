dpa

Berlin (dpa) Im Fall des toten Mannes aus Spandau sind die Hintergründe weiterhin unklar. Der Körper des Toten werde - wie üblich bei Verdacht auf ein Gewaltverbrechen - obduziert, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, gab die Polizei allerdings nicht bekannt.

Polizisten fanden den Mann am Samstag leblos in seiner Wohnung am Askanierring. Bekannte des 50-Jährigen hatten zuvor die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie den Mann nicht erreichen konnten. Die Verletzungen am Körper des Opfers weisen nach Angaben der Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.