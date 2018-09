Zwei Schwerverletzte nach Schüssen aus Auto

dpa

Berlin (dpa) Zwei Mitglieder aus dem Umfeld einer polizeibekannten Großfamilie sind in Neukölln aus einem Auto heraus niedergeschossen worden.

Am Montag kurz nach Mitternacht hätten die Opfer vor einer Bar auf dem Britzer Damm gestanden, als die Täter vor ihnen hielten und losfeuerten, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, verfolgte die Täter daraufhin in seinem Auto. Bei der Verfolgungsjagd über die Gradestraße schossen die Täter auch auf ihn.

Der Zeuge blieb unverletzt. Die Schussopfer erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet. Zu den Tätern und dem Hintergrund machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Mordkommission ermittele.