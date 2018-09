dpa-infocom

Mainz (dpa) Der Mainzer Torwart Florian Müller wird bei den anstehenden Länderspielen der U21 verletzungsbedingt fehlen.

Aufgrund von Sprunggelenkproblemen bleibt der 20-Jährige während der Länderspielpause in seinem gewohnten Umfeld in Mainz, wie sein Verein am Montagmorgen mitteilte. Müller ist als Stammkeeper der Rheinhessen in die Saison gestartet und zeigte beim 1:1 in Nürnberg zuletzt eine starke Leistung. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat Markus Schubert von Dynamo Dresden für die Spiele gegen Mexiko (7. September) und Irland (11. September) nachnominiert.