Eisenhüttenstadt/Neuzelle (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kommt nach Eisenhüttenstadt. Auf Einladung von Bürgermeister Frank Balzer wird er am 7. September die Stahlstadt besuchen. In den Gesprächen wird es um wirtschaftliche und kommunale Belange gehen. Bei dieser Gelegenheit ist auch ein Besuch in der Schule für Gesundheitsberufe geplant. Einen Tag später ist Woidke auf dem Landesdorf- und Erntefest in Neuzelle zu Gast.