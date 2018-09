14. Mitglied in der AG Historische Dorfkerne

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Nun ist es offiziell. Der Ketziner Ortsteil Paretz wurde als 14. Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Historische Dorfkerne in Brandenburg“ aufgenommen. Jörg Vogelsänger, Minister für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, überreichte kürzlich die Schilder mit der Aufschrift „Historischer Ortskern“ an den Paretzer Ortsbeirat.

„Diese Anerkennung habt ihr euch als erstes Dorf im Havelland erkämpft. Sie möge auch den Zusammenhalt im Dorf fördern“, sagte er bei der Übergabe. „Wir als Ortsbeirat und auch die Privatpersonen, die hier leben und arbeiten, sind stolz darauf“, freute sich Ortsvorsteherin Anne Hübner. Bürgermeister Bernd Lück erinnerte an die großartige Arbeit des Vereins Historisches Paretz, dem es zu verdanken sei, dass das Schloss wieder hergestellt und ein Besuchermagnet wurde.

Als weitere Beispiele für erfolgreiche Sanierungen im denkmalgeschützten Dorf nannte er neben dem Schloss als Beispiele die Kirche, den Eiskeller, die Scheune und viele andere Gebäude des historischen Dorfkerns. Elke Nermerich, als Stellvertreterin des Landrates, betonte, dass das Musterdorf Friedrich Wilhelm III. dieser Auszeichnung gerecht werde, vor allem aber auch den Paretzern, die sich für die Erhaltung des historischen Erbes eingesetzt haben. Bärbel Eitner, Vorsitzende der LAG Havelland, erinnerte aber auch daran, dass mehrere Millionen Fördermittel dafür aufgewandt wurden, dass sich der historische Ort so präsentieren kann, wie es heute möglich ist. Die Schilder „Historischer Ortskern“ werden künftig an den Ortseingängen davon künden.

Paretz gewann überörtliche Bedeutung, als es um 1800 mit dem Schloss, Schlosspark und der Dorferneuerung zum Sommersitz von König Friedrich Wilhelm III. und seiner Gemahlin Königin Luise umgestaltet wurde. Der König erteilte David Gilly den Auftrag, das geplante Musterdorf zu bauen. Alte Kossätenhäuser wurden abgerissen und auf Kosten des Königs weitestgehend einheitlich neu errichtet. Dazu kam eine ganze Reihe von Gebäuden mit besonderen Aufgaben. So entstand eines der wenigen nicht nur konzipierten, sondern auch vollständig ausgeführten Projekte dieser Art um1800 in Deutschland.

Die Arbeitsgemeinschaft „Historische Dorfkerne“ wurde im Jahre 2005 zur Bewahrung der historischen Bausubstanz und Infrastruktur gegründet. Ziel ist es, die zum großen Teil noch erhaltene, historisch gewachsene Dorfstruktur und den individuellen Charakter zu bewahren und weiter zu entwickeln.