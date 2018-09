Rewe-Arena in Velten muss Namen wieder ablegen

Roland Becker

Velten (HGA) Erst sechs Wochen ist es her, dass der Sportplatz des SC Oberhavel Velten in Rewe-Gabrich-Arena umbenannt wurde. Doch Hauptsponsor Mike Gabrich hat vielleicht schon die längste Zeit Freude an der Namensvergabe gehabt. Jetzt droht bereits wieder der Namensentzug.

Der Knackpunkt: Die Sportanlage gehört der Stadt, nicht dem Verein. Das aber hatte der bis Ende 2017 viele Jahre für die SPD im Stadtparlament aktive Vereinspräsident Paul Niepalla offensichtlich nicht beachtet. Er hatte die Stadt als Eigentümer nicht über die Umbenennung der Sportanlage an der Germendorfer Straße informiert. SPD-Fraktionschef Frank Steinbock verglich den Fall mit einer städtischen Schule, die auch nicht plötzlich den Namen eines Großspenders erhalten könne.

„Da die Sportstätte der Stadt gehört, ist der Vertrag mit dem Sponsor zur Namensvergabe rechtswidrig“, stellt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) klar. Daher habe sie ihrem Parteikollegen und SCO-Präsidenten Niepalla jüngst eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, die Angelegenheit mit Sponsoren und Verein zu klären. Geschehe dies nicht, „stellen wir für die Rückabwicklung eine Frist“, so Hübner.

Wenn es generell den Bedarf gebe, der Stadt gehörenden Sportstätten den Namen von Sponsoren zu verleihen, müsse das im Stadtparlament geklärt werden. „Wenn es um finanzielle Unterstützung geht, muss das dann ein sehr transparentes Verfahren sein“, fordert die Bürgermeisterin. Im konkreten Fall war das nicht so. Weder der SCO noch Gabrich machten Angaben zur Höhe des Sponsorings. Persönlich plädiert Hübner dafür: „Solche Namensvergaben an städtische Einrichtungen sollten vermieden werden.“

Niepalla, der seit Donnerstag nicht erreichbar war, befindet sich in einer pikanten Lage. Die Mehrheit im Stadtparlament darf er nicht gegen den Verein aufbringen. Denn dieser befindet sich wegen einer Steuerschuld, die in erster gerichtlicher Instanz bestätigt wurde, am Rand des Ruins. Die Forderung basiert darauf, dass die Stadt dem Verein einen nicht näher bezifferten Zuschuss gewährt, um die zuvor im Auftrag des Rathauses ausgeführten Pflegearbeiten auf dem Sportplatz selbst durchzuführen. Das Finanzamt fordert dafür Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer für acht Jahre. Es geht um mehr als 100 000 Euro.

Vonseiten der Politik kamen im Sommer Signale, dem Verein finanziell unter die Arme zu greifen. Die Stadtverordneten sollen darüber in einer der beiden nächsten Sitzungen abstimmen.

Der Verein könnte hinsichtlich beider Probleme zwischen die Mühlsteine der Politik geraten. Denn Sponsor Mike Gabrich ist Mitglied des Vereins Pro Velten, saß für diese Fraktion im Stadtparlament und tut dies jetzt für die abgespaltete Fraktion Aktiv für Velten. Pro Veltens Fraktionschef Marcel Siegert, der 2017 knapp die Bürgermeisterwahl gegen Hübner verlor, ist zugleich für die Öffentlichkeitsarbeit des SCO zuständig. Niepalla hingegen gehört weiter der SPD an.