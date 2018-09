Autonom fahrende Tram rollt durch Potsdam

dpa

Potsdam/München (dpa) In Potsdam wird in wenigen Wochen eine autonom fahrende Straßenbahn unterwegs sein. Sie soll vom 18. bis 21. September durch die Landeshauptstadt fahren, wie der Siemens-Konzern am Montag mitteilte.

Über Sensoren erkenne der Zug Verkehrssituation, Fußgänger, Fahrzeuge und Signale, hieß es. Er bremse und beschleunige eigenständig. Vorgesehen sei dafür ein sechs Kilometer langes Teilstück des Potsdamer Tramnetzes. Welches es ist, verriet eine Unternehmenssprecherin am Montag nicht. Fahrgäste können bei dem Test ohnehin nicht zusteigen.

Siemens spricht von der ersten autonom fahrenden Straßenbahn der Welt. Der Verkehrsbetrieb Potsdam habe dafür eine Straßenbahn vom Typ Combino bereit gestellt. Das Unternehmen erwartet von der neuen Technik mehr Sicherheit und eine höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Es werde in Potsdam aber immer ein Fahrer im Führerstand sitzen, der jederzeit eingreifen könne, versicherte die Sprecherin. Anlass für die Premierenfahrt ist die Bahntechnikmesse Innotrans (18. bis 21. September) in Berlin.