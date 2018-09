Ziegenbock ruft Polizei auf den Plan

Markus Kluge

Lindow (MOZ) Ein angriffslustiger Ziegenbock hat am Sonntagmittag für einen Polizeieinsatz in Lindow gesorgt. Mehrere Bewohner hatten gegen Mittag die Polizei darüber informiert, dass das gehörnte Tier an der Neuen Straße umherläuft. Der Bock war herrenlos und wurde an einem Baum festgebunden. Um das Tier hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet. Nach Recherchen konnte der ehemalige Halter des Ziegenbockes ermittelt werden. Dieser hatte den weißen Bock mit grünem Halsband verkauft, weil dieser immer wieder die eigenen Ziegen angriff. Der ehemalige Besitzer kam hinzu, übernahm das Tier und verständigte den neuen Halter.