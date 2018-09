Die Polizei sucht diesen Betrüger

MOZ

Frankfurt (Oder)/Schwedt (MOZ) Der Polizei liegt seit Montag ein Täterporträt vor, der bereits im vergangenen Jahr als Betrüger aktiv war.

Der Mann hatte im Dezember eine 75 Jahre alte Schwedterin mit dem Enkeltrick betrogen. Telefonisch hatte er sie aufgefordert von Schwedt/Oder nach Frankfurt/Oder zu kommen, um dort das Geld an einen vermeintlichen Verwandten zu übergeben. In Frankfurt (Oder) war der Frau ein Taxi bestellt worden, welches sie über die Oder auf die polnische Seite brachte. Hier übergab die Rentnerin das Geld an den gesuchten Mann.

Da der Mann mutmaßlich im Frankfurter Raum lebt, bitten die Ermittler um Mithilfe. Wer kennt den Mann? Wer weiß um seinen Aufenthaltsort? Sachdienliche Hinweise sind an die Inspektion Uckermark unter 03984 350 zu richten. Auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache kann unter www.polizei.brandenburg.de kontaktiert werden.