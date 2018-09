dpa-infocom

(dpa) Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts WM-Teilnehmer Carlos Salcedo hat sich beim Spiel gegen Werder Bremen (1:2) am Sprunggelenk verletzt (Syndesmoseriss) und wird mehrere Wochen ausfallen.

Der 24 Jahre alte Mexikaner wird am Dienstag operiert, wie der Verein mitteilte. Salcedo war beim Bremen-Spiel schon in der elften Minute ausgewechselt worden und hatte sich schmerzverzerrt das Gesicht gehalten. Bei der WM in Russland war der Verteidiger bei Mexiko als Stammspieler gesetzt und absolvierte alle vier Partien über die volle Spielzeit.