Mitsubishi Outlander: Hybrid in Höchstform

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das ist eine Erfolgsstory ohnegleichen: Der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid, eingeführt bereits im Herbst 2013, hat es in den vergangenen drei Jahren ohne Unterbrechung zum unangefochtenen Europameister seiner Antriebsklasse gebracht. Kein anderer Steckdosen-Hybrid erzielte auch nur annähernd so große Verkaufserfolge wie das Hightech-SUV aus Japan. Und es spricht nach dem jüngsten Feinschliff, den Mitsubishi seinem hochbeinigen Technologie-Flaggschiff verpasst hat, viel dafür, dass sich daran einstweilen nichts ändert.

Denn die Modellpflege kommt in ihrer Intensität und Vielfalt einem Modellwechsel gleich. Unter dem Blech des 4,70 Meter langen SUV tat sich weit mehr, als die vorsichtigen Design-Retuschen der Karosserie an Front und Heck vermuten lassen. Der komplette Antrieb zum Beispiel, der aus dem Verbund eines Benziners und Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse besteht und so für permanenten Allradantrieb ohne mechanische Verbindung sorgt, wurde auf mehr Leistung und Effizienz getrimmt. Anstelle des 2,0-Liter-Vierzylinders mit 121 PS kommt jetzt ein hochmodernes 2,4-Liter-Aggregat zum Einsatz, das 135 PS leistet und 211 statt 190 Newtonmeter Drehmoment abdrückt. Eine Leistungsspritze erhielt auch der E-Motor an der Hinterachse (95 statt 82 PS, die nach wie vor der E-Frontmotor leistet). Schließlich wurde auch die Kapazität der im Fahrzeugboden untergebrachten Akkus von 12 auf 13,8 kWh erhöht. Damit verbessert sich die Beschleunigung (0 auf 100 in 10,5 Sekunden) und die Höchstgeschwindigkeit im Elektrobetrieb steigt auf 135 km/h. Im Hybridbetrieb wird nach wie vor bei 170 km/h abgeriegelt.

Rein elektrisch ist der Outlander, der üppig Platz für fünf Insassen samt Reisegepäck bietet (Laderaum 451 bis 1602 Liter), bis zu 54 Kilometer weit unterwegs. Nach dem neuen WLTP-Messverfahren werden beim innerstädtischen Einsatz sogar 57 km erreicht – ein neuer Spitzenwert. Auch wenn es denn in der Praxis nur 35 oder 40 Kilometer werden, die meisten Pendler können mit ihrem Mitsubishi den Weg zur Arbeit abgasfrei zurücklegen. Nachladen geht übrigens auch ziemlich fix. An der Haushaltssteckdose braucht es 5,5 Stunden, bis die Akkus wieder voll sind, an der Schnellladestation 25 Minuten (bis 80 Prozent). Und Reichweite ist eh kein Sorgenkind. Etwa 800 Kilometer sind dank 45-Liter-Tank möglich. Wer jetzt das Tankvolumen mit der offiziellen Angabe für den Normverbrauch (1,8 Liter!) vergleicht, der bekommt sofort eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie extrem weit gerade auch die amtlichen Hybrid-Verbrauchsmessungen von der Praxis entfernt sind.

Wie auch immer – der Outlander Plug-in-Hybrid sorgt für Fahrspaß ohne allzu große Reue. Mit dem überarbeiteten Fahrwerk rollt der Teilzeitstromer jetzt noch geschmeidiger ab und dank zusätzlicher Geräuschdämmung auch leiser als zuvor. Und er taugt mit seinem Allradantrieb und 19 Zentimetern Bodenfreiheit auch für Einsatz im Groben. Zu den neuen Fahrmodi des verfeinerten Allradantriebs zählen „Sport“ und Snow“. Wer die Sport-Taste drückt, erlebt das schlagartig entfesselte Drehmoment der E-Motoren. Da spricht die leer immerhin rund zwei Tonnen schwere Fuhre herrlich spontan auf den leisesten Gasstoß an.

Trotz deutlich erweiterter Serienausstattung mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, digitalem Radioempfang, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Rückfahrkamera, Smartphone Link Display und vielem anderen mehr kommt Mitsubishis neues Flaggschiff nicht teurer, sondern rund 2000 Euro günstiger als das alte. Die Preise beginnen bei 37.990 Euro. Davon abziehen kann man noch Mitsubishis E-Mobilitätsbonus von 6500 Euro und die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden in Höhe von 1500 Euro. Bleiben unterm Strich 29.990 Euro. Zum Vergleich: Das Einstiegsmodell des SUV-Bestsellers VW Tiguan mit Allradantrieb und konventionellem 150-PS-Benziner kostet mindestens 30.600 Euro.