Ampeln wurden für Umleitung optimiert

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Das Rätsel um die Ampelabschaltungen am Freitag in Oranienburg ist gelöst. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, wurden die Lichtsignalanlagen an der Bernauer und Berliner Straße in Vorbereitung auf der Sperrung der Dropebrücke in der Saarlandstraße umprogrammiert.

„In Zusammenarbeit der Behörden wurden die Programme der Ampelanlagen in Oranienburg an das aktuelle Verkehrsaufkommen – das zuvor durch Verkehrszählungen erfasst wurde – angepasst. So ist es gelungen, eine sogenannte Grüne Welle an den Lichtsignalanlagen zu programmieren“, erklärte Verkehrsdezernent Matthias Rink (CDU). Durch die Vielzahl der Ampeln in der Stadt und deren dichte Abfolge seien jeweils eine Grüne Welle für den Straßenzug Berliner Straße und eine für die Bernauer Straße geplant.

Mit der Sperrung der Dropebrücke am 10. September sollen noch spezielle Umleitungsprogramme, die auf eine veränderte Verkehrsverteilung in der Stadt Oranienburg abgestellt sind, aktiviert werden, so Rink. „Die vorhandene Grüne Welle wird dann zusätzlich durch eine sogenannte intelligente Netzsteuerung an das aktuelle Verkehrsaufkommen angepasst. Verändern sich die Verkehrsverhältnisse, wird die Freigabezeit oder Grünzeit in den Koordinierungsrichtungen flexibel angepasst.“ Der Fachdienst Verkehr der Kreisverwaltung werde in den kommenden Tagen und Wochen aufmerksam den Kfz-Verkehr in Oranienburg beobachten und die Anlagen gegebenenfalls noch justieren.

Die Saarlandstraße soll am 10. September ab 9 Uhr gesperrt werden. Für Abriss und Neubau der Havelbrücke wird ein Jahr veranschlagt. Eine Ersatzbrücke wird es weder für Autofahrer noch für Radfahrer und Fußgänger geben. Es wird während der Bauzeit mit Staus in der Stadt gerechnet. Die Grünen fordern weiterhin eine Lösung für Fußgänger und Radfahrer und sprechen sich für die schon mal geplante Nutzung der stillgelegten Eisenbahnbrücke über die Havel aus. (til)