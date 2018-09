Boot kollidiert auf der Havel mit einem Einkaufswagen und zwei Fahrrädern

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Eine Yacht ist am Sonntag auf der Havel in Oranienburg mit einem Einkaufswagen kollidiert. Die Schiffsschraube des Bootes, das einen Tiefgang von 90 Zentimeter hat, blieb in dem Metallgerüst des unter Wasser liegenden Einkaufswagens stecken. Die Yacht war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste zum Schlosshafen abgeschleppt werden.

Eigentlich ist die dortige Stelle unter der Brücke am Blauen Wunder mit einer Tauchtiefe von 1,40 Meter angegeben. „Normalerweise hätte die Yacht den Einkaufswagen also nicht berühren dürfen“, erklärt Andreas Pompetzki, Leiter der Wasserschutzpolizei. Doch zum Einen ist der Wasserstand derzeit aufgrund der langanhaltenden Dürre niedriger als sonst. Und zum anderen lag der Einkaufswagen offenbar „auf zwei sehr alten Fahrrädern“, die schon vor längerer Zeit dort ins Wasser geworfen wurden, wie Pompetzki bestätigt. Auch diese wurden aus dem Wasser geborgen.

Zum allgemeinen Wasserstand auf den Wasserstraßen äußerte sich Pompetzki wie folgt: „Noch ist die Situation bei uns nicht so schlimm, wir haben nur leichte Einschränkungen für Schiffe. Ich hoffe allerdings auf baldigen Regen, sonst könnten wir hier auch Probleme bekommen.“