Gute Laune trotz schlechter Ernte

Burkhard Keeve

Grüneberg (MOZ) Mit einem Erntedank-Gottesdienst begann am Sonnabendmittag das Erntefest in Grüneberg. Bevor sich die Pferdekutschen und die bunt geschmückten Wagen jedoch auf den Weg durchs Dorf machen konnten, war es an dem ehemaligen evangelischen Pfarrer Gerhard Gabriel, die Segenswünsche an die Kirchgänger zu übermitteln. Im Mittelpunkt seiner Ansprache sowie einiger Lieder stand das Wasser. Damit griff Gabriel das aktuelle Wetter, die Klimaveränderung und auch die schlechte Ernte in diesem Jahr auf. Gabriel, der von 1980 bis 2015 Pfarrer in Grüneberg war, vertrat seine erkrankte Nachfolgerin, Pastorin Ruth-Barbara Schlenker. Nach dem Gottesdienst verlas der Dorfpoet Andreas Völker ein neues Gedicht auf die Ernte und dann ging der Umzug los. Die Grüneberger hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt. Ob Jung oder Alt, alle hatten mit angepackt. Der Dorfanger war für das Fest gesperrt.