Falscher Samariter betrügt Seniorin um 7500 Euro

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Um 7 500 Euro ist eine 82-jährige Frau in Oranienburg betrogen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte bereits am 19. August ein unbekannter Mann bei der Seniorin an der Tür geklingelt, sich als Mitarbeiter der Samariter ausgegeben und um Spenden gebeten. Der Mann hatte laut Polizei zwei bereits ausgefüllte Überweisungsträger über je fünf Euro dabei. Die Frau trug lediglich ihre Bankdaten noch in das Formular ein. Bei der Durchsicht stellte sie später fest, dass rund 7 500 Euro vom Konto abgebucht wurden. Die Kriminalpolizeipolizei ermittelt nun zum Verdacht des Betruges.