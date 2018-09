Nachbarn verfolgen Einbrecher

Tilman Trebs

Mühlenbeck (MOZ) Die Polizei sucht nach einem Einbrecher, der am Freitagmittag versucht hatte, in ein Haus an der Mühlenbecker Birkenstraße einzubrechen. Nachbarn hatte den etwa 18 Jahre alten Mann angesprochen und Richtung S-Bahnhof verfolgt, verloren ihn aber aus den Augen. Der Tatverdächtige soll 1,75 und 1,80 Meter groß sein, helles Haar getragen und deutsch gesprochen haben. Der von ihm angerichtete Sachschaden am Einfamilienhaus beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 4 000 Euro.