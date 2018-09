Lindow hat jetzt eine E-Ladesäule

Jürgen Rammelt

Lindow In Lindow ist am Montag eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge ihrer Bestimmung übergeben worden. Es ist die vierte Stromtankstelle im Kreis Ostprignitz-Ruppin und die erste außerhalb Neuruppins. Realisiert werden die Ladesäulen von den Stadtwerken Neuruppin. Weitere Standorte, an denen Elektroautos tanken können, sollen demnächst in Wittstock, Kyritz, Rheinsberg und Fehrbellin installiert werden.

Die grüne E-Ladesäule in Lindow befindet sich in Nähe des Marktes, unweit der Süßen Ecke. Jeweils zwei Autos können an ihr wieder fit für die Straße gemacht werden. Die drei bereits in Neuruppin aufgestellten Ladestationen befinden sich an der Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Rathauses, vor dem Amtsgericht an der Schinkelstraße und an der Präsidentenstraße am Bernhard-Brasch-Platz.

Wie Christian Fahner, Geschäftsführer der Regionalentwicklungsgesellschaft (REG) Nordwestbrandenburg mbH, erklärte, sind auch in Neuruppin weitere Ladesäulen geplant. In Rheinsberg soll die Ladestation in unmittelbarer Nähe des Seehotels an der Schillerstraße, in Kyritz an der Johann-Sebastian-Bach-Straße und in Wittstock an der Gröperstraße aufgestellt werden.