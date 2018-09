Hugenottenhaus öffent für Besucher

Uwe Werner

Hammelspring Zum Tag des offenen Denkmals am 9. September öffnet das Hugenottenhaus in Hammelspring seine Türen.

„Das uralte Gebäude hat eine sehr interessante Geschichte. Derzeit ist unser Förderverein dabei, das Fachwerkbauernhaus komplett neu aufzubauen und für die Nachwelt zu erhalten“, informierte die Vorsitzende des Vereins „Hugenottenhaus Hammelspring“, Martina Reichelt. Am „Tag des offenen Denkmals“ solle der Öffentlichkeit Gelegenheit geben werden, sich über den Stand der Sanierung und über die Zukunfts- und Nutzungspläne zu informieren. Führungen beginnen um 11 und 14 Uhr. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein. Das sogenannte Hugenottenhaus war im 18. Jahrhundert von französischen Einwanderern auf einem wüsten Bauernhof erbaut worden. Seit 1968 stand das Wohnspeicherhaus leer und war dem Verfall preisgegeben. Der 2011 gegründete Förderverein kümmert sich seit einigen Jahren um die Sanierung. „Hier wollen wir ein Hugenotten-Zentrum mit einem kleinen Museum einrichten und mit unserer Arbeit das Vereinsleben in Hammelspring und die Kultur ganz allgemein zu fördern“, berichtete Martina Reichelt. Das Gebäude ist in der Denkmalschutzliste des Landes Brandenburg als Einzeldenkmal „Kolonistenhaus (Hugenottenhaus)“ eingetragen. Die Arbeit des Vereins wird maßgeblich von der Jugendbauhütte Brandenburg-Berlin unterstützt. Fördermittel steuern zudem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Land Brandenburg und der Landkreis Uckermark bei. Froh ist der Verein aber auch über das Engagement von „vielen kleinen Einzelspendern“. Der größte Sponsor für das Projekt war bislang die G.&H. Murmann-Stiftung.

Das Hugenottenhaus erinnert an ein bedeutendes Kapitel der deutschen Einwanderungsgeschichte: Die Namensgeber (Protestanten im vorrevolutionären Frankreich) kamen in die Uckermark, nachdem der französische König Ludwig XIV. durch seine intolerante Religionspolitik im 17. Jahrhundert rund eine viertel Million Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen hatte. Etwa 45 000 Hugenotten wanderten in damals deutsche Gebiete aus, davon rund 20 000 nach Brandenburg-Preußen. Im Jahr 1685 hatte der Große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm (1620-1688), das „Edikt von Potsdam“ erlassen. Darin gestattete er den Hugenotten, sich in Brandenburg-Preußen niederzulassen und hier auch ihren Glauben frei auszuüben.