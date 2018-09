Gemeindeverwaltung sperrt Glienicker Kunstrasenplatz

Steffen Kretschmer

Glienicke (MOZ) Glienicke. Erste Anzeichen habe es bereits am vergangenen Donnerstag gegeben, berichtet Sabine Krüger. Dass es zwei Tage später dann sogar zu einem Unfall kam, lässt die Vorsitzende des SV Glienicke absolut nachvollziehen, dass die Gemeinde nun den Kunstrasenplatz an der Bieselheide auf unbestimmte Zeit gesperrt hat. Wie die Verwaltung mitteilt, wurde am Montag die Anlage aus dem Verkehr gezogen – „zum Schutz der Spieler und Trainierenden“. Warum diese drastische Maßnahme gezogen werden musste, wird mit Verklumpungen auf dem Kunstrasen erklärt. Einfach beschrieben, sei es somit möglich, dass im schlimmsten aller Fälle beim Betreten des Kunstgeläufes die Schuhe kleben bleiben können.

Bei einer C-Jugend-Spielerin von Turbine Potsdam II klebte am zurückliegenden Sonnabend ein solcher Klumpen am Schuh, „der nur schwer abzubekommen war“, erzählt Krüger. Die Fußballerin habe sich eine schwere Verletzung an der Kniescheibe zugezogen, woraufhin die Begegnung beim gastgebenden SV Glienicke nach 15 Minuten abgebrochen worden war. Ob der Unfall tatsächlich mit den Problemen des Platzes in Verbindung zu bringen sei, sei natürlich Spekulation, „aber der Platz muss dann gesperrt werden“, sagt Krüger.

Warum es solche Verklumpungen gibt, kann sich bisher niemand erklären. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb Kontakt zum Hersteller aufgenommen, um schnellstmöglich Ursachenforschung zu betreiben und mögliche Gegenmaßnahmen in die Wege leiten zu können. Denn, das ist klar: Nach aktuellem Stand sind nicht nur der Trainingsbetrieb der hiesigen Vereine, Fortuna und SV Glienicke, sondern auch der Spielbetrieb gefährdet.

Fortuna Glienickes Fußball-Abteilungsleiter Roland Kerst ist dementsprechend alles andere als glücklich über die Platzsperrung. „Wir haben die Ansage bekommen, dass die Anlage bis auf Weiteres nicht zu benutzen ist. Die Beurteilung der aktuellen Lage hängt maßgeblich davon ab, welcher Zeitraum mit ,bis auf Weiteres‘ gemeint ist. Sicher ist aber, dass, wenn der Platz jetzt für einen längeren Zeitraum gesperrt wird, wir als Verein vor einem massiven Problem stehen.“ Schließlich bräuchten die zwei Herren- und sechs Jugend-Mannschaften, die die Fortuna im Spielbetrieb habe, Trainingsmöglichkeiten. „Aufgrund der Platzsperrung sind diese aktuell nicht gegeben“, so Kerst.

Aufgrund der kurzfristigen Schließung habe man sich bei der Fortuna auch noch keine wirklichen Gedanken über einen Ausweichplatz machen können, so Kerst weiter. „Im Grunde gibt es davon in Glienicke auch nicht wirklich viele. Wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten uns überhaupt zur Verfügung stünden.“ Erschwerend komme dabei hinzu, dass Fortuna Glienicke nicht der einzige Verein ist, der den Platz in der Bieselheide nutze. „Die anderen Vereine, die mit uns auf der Anlage spielen, suchen jetzt natürlich auch nach Ersatz.“ Für das Glienicker Landesklasse-Team werde man aber eine Trainings-Alternative finden, ist sich Kerst sicher. „Und sei es eine Jogging-Runde durch den Wald.“

Dass es ein Problem auf dem Fußballplatz in Glienicke gebe, kann Roland Kerst aber auch nicht bestreiten. „Es hatte sich angedeutet, dass dort etwas nicht stimmt“, sagt Fortunas Fußball-Chef zu den Bedingungen auf dem Platz. „Das Granulat sammelt sich unter den Schuhen und verklumpt.“ Dass die Gemeinde den Platz deshalb gesperrt hat, könne er einerseits nachvollziehen, schließlich müsse geprüft werden ob es sich dabei vielleicht um einen Herstellungsfehler handele. „Der Fußballer in mir ärgert sich aber natürlich über die Sperrung.“

Ähnlich sieht es – bei allem Verständnis – Sabine Krüger, die bei einer längeren Sperrung von einem „richtigen Problem“ spricht. „Wir sind gemeinsam mit Fortuna am Limit, was Trainings- und Spielzeiten betrifft. Und jetzt fällt auch noch ein ganzer Platz aus.“ (skr, cwa)