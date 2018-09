Zweiter Versuch für offenes WLAN

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Bereits im Mai dieses Jahres hatte sich die Stadt Neuruppin um EU-Fördermittel aus dem Programm „WiFi for EU“ beworben, um ein öffentliches freies Internet einrichten zu können. Doch beim Meldeverfahren gab es technische Probleme. Daher nimmt die Verwaltung das Ganze noch einmal in Angriff.

Wer die Fördermittel in Höhe von 15 000 Euro haben wollte, musste schnell sein: Die ersten 1 000 Bewerber, die sich am 15. Mai um Punkt 13 Uhr angemeldet hatten, sollten den Zuschlag erhalten. Schon damals gab es allerhand Kopfschütteln angesichts der ungewöhnlichen Methoden, mit der die EU ihre Fördermittel vergibt (RA berichtete). Diese Skepsis hat sich als berechtigt herausgestellt, wie während der jüngsten Sitzung der Neuruppiner Stadtverordneten deutlich wurde. Denn seit der Anmeldung im Mai hat die Stadtverwaltung nichts mehr bezüglich ihrer Bewerbung gehört.

Laut Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke) wurde bereits im Juni eine Information auf der Internetseite des Förderprogramms veröffentlicht. Demnach sei das Bewerberportal „WiFi for EU“ bereits wenige Stunden nach Eröffnung „lahmgelegt worden“, verlas Klier. Ein technischer Fehler habe zu Problemen geführt. Dadurch könne der zeitliche Eingang der Bewerbungen nicht sicher dokumentiert werden. „Um Ungerechtigkeiten auszuschließen, wurden eingereichte Bewerbungen jetzt storniert“, so Klier. Im Herbst soll es einen zweiten Anlauf geben. Die Fontanestadt will sich erneut beteiligen.

Das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg beabsichtige darüber hinaus, landesweit bis zu 1500 öffentlich zugängliche W-LAN-Hotspots einzurichten, davon gut die Hälfte in touristischen Hauptgebieten, las Gerd Klier aus einer Information der Verwaltung vor. Im April 2018 sei diesbezüglich ein europaweites Vergabeverfahren für die Planung und Betrieb dieser Hotspots gestartet. Die Abstimmung der Standorte mit dem Wirtschaftsministerium – auch für den Bereich Neuruppin – bearbeitet federführend die REG , in enger Abstimmung mit der Inkom und der Stadt.