Jam-Session mit den Grand Slammers

Wolfgang Gumprich

Bergsdorf Spiel- und Wortwitz zeichnet die Grand Slammers aus. Die fünfköpfige Jazzband aus Berlin spielte beim Brandenburger Sommerkonzert im Mühlenhaupt-Museum in Bergsdorf in der voll besetzten Scheune „im Spannungsfeld zwischen freien Formen und linearen Gruppenimprovisationen“, wie die Combo ihren Sound auf ihrer Web-Site umschreibt.

Der Spaß war den fünf Musikern anzumerken, allesamt gestandene Persönlichkeiten. Band-Gründer Christoph Schlemmer (Schlagwerk) führte sparsam in Worten durchs Programm, deutete seine Begeisterung fürs Tennisspielen an. Aha! Daher der Bandname: Grand slam oder der Titel „150 km/hartplatz“. Kein Pingpong, sondern ein Free-Style-Duell zwischen Rainer Brennecke an der Trompete (später auch am Flügelhorn), Dirk Engelhardt am Saxophon sowie Christoph Schlemmer am Schlagzeug, der das Stück mit einem kurzen Solo krönt.

Ramani Krishna legte mit seinen wohl dosierten Bass-Grooves den Teppich, auf dem sich die Kollegen austoben konnten. Last but not least Chris Kögel an der Gitarre, dessen Wechselspiel zwischen seinem Instrument und den Pedalen stellenweise sehr stark an Steve Hackett (ehemals Genesis) erinnerte, besonders wenn er mit dem Röhrchen „Slide“ über die Saiten glitt und gefühlvoll das Wah-Wah-Pedal einsetzte. Da wehte durch die Scheune ein Hauch Psychedelik aus den 60ern. Witzig auch „Raffredore di Navi“ auf Deutsch „verschnupftes Navi“, das als Reggae startet und sich zu einem Frage-Antwort-Spiel zwischen Trompete und Saxophon entwickelt. Trinacria kommt im drei-Viertel-Takt daher, der Name bezieht sich (nicht nur auf den Takt), sondern auch auf die Insel Sizilien. Es schloss sich „Elffriede“ an, wieder ein Wortspiel diesmal im Elfertakt. Ramani Krishna hielt das Stück am Bass groovig zusammen, während die übrigen Musiker sich großzügig unter anderem bei Altmeister Frank Zappa bedienten.