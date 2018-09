Fünf gute Jahre bei Soljanka

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) In Lieberose FiZ wurde am Montag das fünfjährige Bestehen der Seniorenbetreuung im Begegnungszentrum „Familie im Zentrum (FiZ) geiert. Dabei wurde besonders das Erfolgsmodell „Werkelecke gelobt.

Der würzig-süß-saure Duft frisch zubereiteter Soljanka liegt in der Luft, aus der Schrankwand perlen die melancholischen Klänge von Captain Cook und seinen singenden Saxofonen. Die Gäste summen leise mit. Die Feier zum fünfjährigen Jubiläum der Seniorenbetreuung in der Lieberoser DRK-Einrichtung „Familie im Zentrum“ (FiZ) stahlt vertraute Behaglichkeit aus.

Seit fünf Jahren koordiniert Cornelia Noack vom Kreisverband Fläming-Spreewald die neuen Angebote. Von Montag bis Freitag gibt es zusätzlich zu den Angeboten, die die DRK-Ortsgruppe Lieberose seit vielen Jahren betreut, zusätzliche Termine für Senioren.

Montags von 11 bis 15 Uhr und Donnerstags von 9 bis 14 Uhr gibt es das Plauderstübchen für Senioren mit und ohne Handycap, Dienstags und Freitags werden Senioren zuhause besucht. Überregional bekannt ist ein relativ neues Angebot, das 2016 angeschoben wurde: Die Werkelecke. Jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr können Interessierte an Holz- und anderen Handarbeiten teilnehmen. Ab sofort neu: Die Werkstatt bietet ehrenamtlich kleine Reparaturen an. In diesem Bereich engagiert sich unter anderem der rüstige Rentner Dieter Krause. Als gelernter Schlosser gibt er seine handwerklichen Kenntnisse gerne an seine Mitstreiter weiter. Zur Zeit fertigen die Frauen und Männer der Werkelecke XXL-Versionen von Gesellschaftsspielen an. „Bei älteren Menschen ist es wie bei Kleinkindern: Das Spielzeug muss etwas größer gestaltet sein“, so der Leeskower.

Neu im Plauderstübchen ist Heidi Kupke. Die Lieberoserin schätzt an den DRK-Angeboten im FiZ vor allem die Geselligkeit. In diesem Sommer hat sie zum Beispiel an der Dampferfahrt auf dem Scharmützelsee teilgenommen. „Besser, als allein zuhause zu sein“, sagt Heidi Kupke.

In der Küche ist mittlerweile die Soljanka fertig. Die ehrenamtliche Helferin Sieglinde Friehsen hat sie „aus dem Kopf“ zubereitet. Auf den weißen Tellern sieht die leuchtend-rote Suppe unwiderstehlich aus.

Cornelia Noack schätzt, dass bis zu einem Dutzend Besucher die Angebote der Seniorenbetreuung, die jetzt fünf Jahre alt geworden sind, regelmäßig nutzen. Besonders stolz ist sie, dass die „Werkelecke“, die es weit und breit kein zweites Mal gebe, einen Preis bekommen hat. Die „Fachstelle für Altenbetreuung und Pflege im Quartier im Land Brandenburg“ (FAPIQ) hat das Aktivangebot unter der Rubrik „Gut älter werden im vertrauten Wohnumfeld“ gewürdigt. Die Regional-Koordinatorin ist dankbar, dass sich in Lieberose eine Gruppe Freiwilliger gefunden hat, die sich um Demenz-Kranke und andere Personen mit altersbedingten Einschränkungen kümmert. Der Helferkreis trifft sich ein mal im Monat und sei immer offen für neue Mitstreiter.

Mittlerweile sind die Teller geleert, rundum sieht man zufriedene Gesichter. Die Singenden Saxofone schwingen sich mit dem Song „Sentimental Journey“ zu schwindelerregenden Höhen auf. Hochfliegend sind auch die Erinnerungen, die aufkommen, als die Fotos und Kurzfilme der vergangenen fünf Jahre auf der Wand flimmern.