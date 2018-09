Die Welt von schräg unten betrachtet

Stephanie Fedders

Himmelpfort Wer am Sonntag in der Mühle Himmelpfort war und Harald Martenstein auf dem Roten Sofa erlebte, der konnte bisherigen Kenntnissen über Kolumnisten einige Kapitel anfügen. Der Mensch Martenstein nahm sich Zeit für kurzweilige Dialoge mit Interviewpartner Arno Sommer und las natürlich aus seinem neuen Buch „Jeder lügt so gut er kann“.

Ob Limo in Lecce oder Feuerzeuge im Flieger – die wöchentlichen Beiträge in der Wochenzeitung „Die Zeit“ und im Berliner „Tagesspiegel“ verkauft Martenstein den rund 150 Gästen als harte Arbeit und „alles wahre Geschichten“. Meistens in Berlin verfasst, das nach wie vor sein Lebensmittelpunkt ist, obwohl der Mittsechziger seit einigen Jahren ein Haus in der Uckermark hat. Landbewohner sei er noch nicht geworden, verbringt in Gerswalde im Landkreis Uckermark zwischen 60 und 80 Tage im Jahr. „Es ist prima, pendeln zu können.“

Sommer setzt da an, wo das Klischee beginnt. Sitzt da vorne einer der „Hippies des Journalismus“, der viel Zeit für Kind und Hund hat? Mitnichten. Martenstein klärt auf. Er müsse sich im Schreibprozess von Satz zu Satz voranpirschen, wisse oft nicht, wo das hinführt und füttert von Zeit zu Zeit einen Ordner auf seinem PC mit dem passenden Namen „Friedhof“, in dem er „die schönsten Leichen in Form von missglückten Kolumnen speichert“.

Über wegschmeißen oder liefern entscheidet bei dem gebürtigen Mainzer oftmals die Stimmung. Pfeiffersches Drüsenfieber sorgte für die Produktion „einer Serie von übellaunigen Kolumnen“. Seine Stücke – „ein Naturprodukt, nicht immer gleich groß“. Viele mögen Martenstein dafür, andere lehnen ihn ab. Auch das greift Arno Sommer auf: „Manche sagen, sie sitzen auf einem hohen Roß“, spricht er in Richtung Gast.

Martenstein winkt ab: „Der richtige Punkt zur Beobachtung der Welt ist schräg unten“, findet er. Jeder dürfe sich eine Meinung leisten, aber bitte „in dem Bewusstsein, dass man fehlbar ist“. Das sei ein gutes Rezept gegen Fanatismus. Findet auch das Publikum und spendet Beifall.

Sommers Neugierde und Martensteins Schlagfertigkeit hätten locker den Sonntagnachmittag ausfüllen können, aber der Gast war ja auch gekommen, um Werbung für sein Buch zu machen, das erst ab 1. Oktober auf dem Markt ist. Der Redakteur Martenstein tauscht den Platz mit dem Vorleser Martenstein und erweist sich auch auf diesem Gebiet als sehr talentiert.

Pointe um Pointe wird mit Schenkelklopfen und Applaus quittiert, vorgetäuschte Schwerhörigkeit oder Nacktheit in Deutschland strapazieren die Lachmuskeln. Arno Sommer spricht danach allen Martenstein-Fans aus dem Herzen: „Ihn zu hören ist noch besser, als wenn man ihn selber liest.“

Den musikalischen Part übernahmen am Sonntag Friedrich Barniske und Tobias Kummetat mit Bob-Dylan-Songs. Auch sie begeistern das Publikum und runden die Matinee nahezu perfekt ab. Hätte zum Abschluss nicht Rio Reiser besser gepasst? Alles Lüge.