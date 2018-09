Gossensanierung geht voran

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Autofahrer müssen im Bereich der Neuruppiner Fischbänkenstraße und Karl-Marx-Straße noch einige Zeit mit Behinderungen rechnen. Dort werden nacheinander die Gossen saniert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bereits seit dem 28. August laufen die Arbeiten im Bereich der Fischbänkenstraße 8 bis 13. Diese sollen laut Stadtsprecherin Michaela Ott am 14. September abgeschlossen sein. Doch dann geht die Sanierung gleich an der Karl-Marx-Straße weiter im Bereich der Hausnummern 72 bis 80 beziehungsweise 40 und 41. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich am 17. September starten und zieht sich bis zum 5. Oktober hin, so Michaela Ott.

„Während dieser Zeit wird es in den betreffenden beiden Straßen zu Beeinträchtigungen kommen“, erklärte die Stadtsprecherin. „Die Baumaßnahme wird jeweils in Bauabschnitte von maximal je 20 Meter aufgeteilt.“ Entsprechend werde eine halbseitige Straßensperrung nötig.

Die betroffenen Anwohner oder Anlieger und insbesondere die Gewerbetreibenden an den beiden Straßen würden durch die ausführende Firma schriftlich informiert, versichert Michaela Ott.