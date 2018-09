Applaus für Aufsteiger aus Alt Ruppin

Matthias Haack

Alt Ruppin Sechs Punkte gegen den Abstieg gesammelt – so ist eine Betrachtungsweise nach zwei Spielen in der Fußball-Landesklasse. Eine andere: Eintracht Alt Ruppin hat zwei Staffelfavoriten bezwungen und in der Tabelle keine Mannschaft mehr vor sich.

Ließ der Prignitz/Ruppiner Kreismeister mit dem 4:1-Erfolg beim Landesliga-Absteiger SG Michendorf schon am ersten Spieltag aufhorchen, so brachte die Elf von Daniel Kraatz die Staffelkonkurrenz spätestens nach dem 4:0 gegen Grün-Weiß Golm zum Luftanhalten. Sicher, Golm kassierte nach den Spielanteilen eine zu hohe Niederlage und die Gegentreffer zu ungünstigen Zeiten. Nur brachte es Kraatz mit seiner Analyse auf den Punkt: „Golm hat uns richtig gefordert. Wir mussten viel Laufarbeit investieren, haben aber soviel Kraft, um in der Endphase zwei Tore zu schießen.“ Kraatz weiter: „Zu jedem Training kommen nie unter 16 Leute. Das hatten wir noch nie.“ Ebenso hebt er hervor, dass Eintracht zu „einer Truppe zusammenwächst“. Auch, weil die elf Zugänge „so gewählt wurden“, dass die Elf menschlich eine Einheit bildet.

Das 1:0 (Thomas Nowitzki) fiel unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, das zweite mit der ersten Aktion im zweiten Durchgang, als das Leder nach einer Ecke erst bei Ramon Schulz und drei Sekunden später als Bogenlampe im hinteren Eck landete. Jan-Paul Platte drehte nach 86 Minuten nach seinem Treffer zum Jubeln ab und Andy Horn vier Minuten später. Der Kapitän: „Das haben wir uns verdient. Wir arbeiten extrem dafür“, um solche Partien in jener Phase zu entscheiden, in der der Gegner abbaut. Eintracht zog ein intelligentes Spiel auf, das von der Defensive lebte. Golm fiel wenig ein, um das massive Verteidigen zu durchbrechen. Auf die Diagonalbällen en masse hatte Kraatz seine Mannschaft eingestellt. Zu präzisen Flanken kam es nicht. Packte das Alt Ruppiner Gesamtwerk am eigenen Strafraum zu, dann ging es zumeist über die Schaltzentrale Ramon Schulz sehr schnell auf die Spitzen. Kraatz: „Wir werden besser. Die Laufwege stimmen, wir kommen mit wenigen Kontakten nach vorn.“ Allerdings sieht er weiterhin noch Ansatz für seine Trainingseinheiten: Einerseits ließ seine Mannschaft nach dem zweiten Tor nach, statt auf das dritte aus zu sein, „da waren wir 25 Minuten nicht so gut“. Andererseits fehlte ihm der Blick für das breit angelegte Spiel. Zu sehr suchte das Mittelfeld die Tiefe.