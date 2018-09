Team des RBB drehte am Stechlinsee

Wolfgang Gumprich

Neuglobsow Mit einem Café, einem Festsaal und einer Kegelbahn ist neues Leben in das Stechlin-Center eingezogen. Am Montag rückte ein Fernsehteam des RBB aus Berlin an, um darüber zu berichten.

In einem Gespräch erzählten Bürgermeister Wolfgang Kielblock, Ortsvorsteherin Kristin Borret und die treibende Kraft, Wolfgang Schmolke, vom Verein „Begegnungsstätte Stechlin“ von der wechselvollen Geschichte dieses Gebäudes. Entstanden nach der Wende, sollte es mal Sporthotel werden, dann stand es zum Verkauf, bis sich der gesamte Ort für den Erhalt aussprach – „einstimmig“, wie Schmolke betont. „Bei einer 90-prozentigen Förderung konnten wir nicht nein sagen“, ergänzt Bürgermeister Kielblock. Er appelliert jetzt an die Bewohner, das Café, die Kegelbahn und auch den Festsaal gut zu nutzen. Nun sucht der Verein einen Pächter für den Luisenhof ganz in der Nähe des Stechlin-Centers. Das dreiköpfige Fernsehteam führte Interviews und nahm Impressionen aus dem Dorf auf. Ein genauer Sendetermin stand am Montag noch nicht fest.