Soko ermittelt Übergriff auf Gäste im Frosch-Club

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem gewaltsamen Übergriff durch eine Gruppe von Flüchtlingen auf Gäste des Frosch-Clubs in Frankfurt (Oder) hat die Polizeidirektion Ost eine Sonderkommission eingesetzt.

Neun Kollegen aus der Polizeidirektion und –inspektion sind nun mit Aufklärung des Falles befasst, darunter auch Beamte des Staatsschutzes, teilte Polizeisprecher Ingo Heese mit. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und werden, neben den beiden Hauptverdächtigen, auch gegen weitere derzeit noch unbekannte Täter geführt. Auch die Zeugenvernehmungen sind noch nicht abgeschlossen“, so Heese.

Die Diskothek und die Gäste waren am Sonntag vor einer Woche gegen 3 Uhr von einer Gruppe von 10 bis 15 Personen mit Messern, Stangen und Steinen attackiert worden. Laut Zeugen soll dabei auch „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) gerufen worden sein, sagt Ulrich Scherding, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Ausgegangen war die Eskalation von zwei Syrern im Alter von 20 und 22 Jahren. Sie hatten sich nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mit einem Gast gestritten und waren deshalb des Clubs verwiesen worden. Daraufhin hätten sie laut Zeugen Todesdrohungen ausgesprochen und telefonisch Verstärkung geholt. Am Abend darauf gerieten die beiden Männer in der Innenstadt erneut mit mehreren Deutschen in Streit und bedrohten diese unter anderem mit Messern.

Daraufhin nahm die Polizei sie vorläufig fest. Ein Syrer sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt Wriezen in Haft. Der zweite Tatverdächtige musste zunächst wieder auf freien Fuß gelassen werden. Gegen ihn wird jedoch weiter laut Ulrich Scherding mit Hochdruck ermittelt.

Die Zeugenvernehmungen seien noch nicht abgeschlossen, sagt Ingo Heese. „Derzeit wissen die Ermittler nur von einer Person, die bei diesem Vorfall verletzt wurde“, erklärt er. In dem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass sich weitere Geschädigte oder mögliche Verletzte bei der Kriminalpolizei in Frankfurt melden, entweder unter der 0335 561 1154 oder 0335 561 1145.

Unterdessen hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Vorstoß des Frankfurter Oberbürgermeisters René Wilke (Die Linke) begrüßt, Flüchtlinge, von denen eine Gefahr für das Gemeinwohl und die allgemeine Sicherheit in der Stadt ausgeht, ausweisen zu lassen. „Ich kann die Haltung von René Wilke sehr gut nachvollziehen, und er hat recht. Ich hoffe, dass diese Position auch in der Linkspartei insgesamt als notwendig wahrgenommen wird“, erklärte Dietmar Woidke. Personen, die die öffentliche Sicherheit gefährden und Gewalt angewandt haben, müssten abgeschoben werden können. „Das ist wichtig für die Integration all der anderen vielen Flüchtlinge, die hier friedlich leben, unsere Sprache lernen und Teil der Gesellschaft sein wollen.

Diejenigen, die Gewalt ausüben, schaden all den vielen anderen“, so Woidke. Dabei müsse unterschieden werden zwischen einer Ausweisung aus der Kommune und der Aufnahme in einem anderen Ort und der Abschiebung. Die Abschiebung könne nach der Ausweisung folgen. „Das muss aber rechtlich wasserdicht sein. Denn es darf nicht sein, dass Abgeschobene wegen rechtlicher Fehler wieder nach Deutschland zurückgeholt werden müssen. Das versteht kein Mensch“, betont Wilke.