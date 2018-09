Perspektive per Vertrag

Marco Marschall

Eberswalde „Schluss mit sachgrundloser Befristung“ fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und nimmt 730 neue Azubis im Barnim zum Anlass dafür. Berufseinsteiger nämlich seien besonders betroffen. Doch trifft das im Fachkräftemangel geplagten Landkreis zu?

730 versorgte Bewerber auf einen Ausbildungsplatz zählte die Agentur für Arbeit zum Start des Ausbildungsjahres im Landkreis Barnim. Doch wie geht es mit denen im Gastgewerbe nach der Ausbildung weiter? Laut NGG würden Fachkräfte in diesem Bereich häufig nur sogenannte „Arbeitsplätze mit Verfallsdatum“ erhalten. Bundesweit seien in der Nahrungs- und Genussmittelbranche 54 Prozent aller Übernahmen befristet, in Hotels und Gaststätten 35 Prozent. „Wer als Job-Starter eine Familie gründen oder einen Kredit für eine Wohnungseinrichtung bekommen will, der braucht einen sichern Arbeitsplatz und keinen Zitter-Vertrag“, äußert sich Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG-Region Berlin Brandenburg in einer Pressemitteilung und spricht von einer „Unternehmer-Unsitte“.

Sein Gegenüber, Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer im Brandenburger Hotel- und Gaststättenverband gibt kontra. „Man muss da mal den Schaum vom Mund nehmen und realistisch sein. Wer im Barnim mit begrenzten Verträgen arbeitet, kann keine Personalprobleme haben“, so Lücke. Er kenne im Landkreis keinen solchen Betrieb. In größeren Häusern wie zum Beispiel in Potsdam, die über den eigenen Bedarf ausbilden, kann das der Fall sein. Die Forderung der Gewerkschaft aber hält Lücke für zu allgemein. Zumal diese auch nicht ausführt, wie viele der Barnimer Azubis in einem Gewerbe lernen, das die NGG vertritt. Auch auf Rückfrage der Märkischen Oderzeitung am Montag muss dies unbeantwortet bleiben. Beispielunternehmen, die mit den kritisierten Befristungen arbeiten, können nicht benannt werden.

„Wir sehen meist von der Befristung ab oder machen es ganz selten, wenn wir uns bei der Qualität einer neuen Arbeitskraft nicht ganz sicher sind“, sagt Ralph Schroedter, Hoteldirektor im Haus Chorin – mit etwa 40 Zimmern eines der größten Hotels der Region. Die eigenen Azubis würde man nach der Ausbildung gut genug kennen. Deshalb arbeite aus ihren Reihen niemand befristet im Haus. Es gebe allerdings eine saisonal befristete Kraft.

In kleineren Häusern scheint das Risiko mit jemand Neuem gleich in die Vollen zu gehen tatsächlich zu hoch. Das Hotel Am Brunnenberg in Eberswalde – 18 Zimmer, nur Frühstück – bildet zwar nicht aus. Verträge neuer Kräfte würde Inhaber Gösta Lüdke aber zunächst immer auf ein Jahr befristen. „Danach muss man sich dann den betriebswirtschaftlichen Nutzen ansehen“, sagt der Mann, der derzeit einen Angestellten hat.

Eine Rückfrage der Zeitung bei der Arbeitsagentur in Eberswalde ergibt, dass es bei Unternehmen der Hotel- und Gaststättenbranche tatsächlich eher den Trend gibt, unbefristet einzustellen. Trotzdem gebe es weiterhin saisonal Beschäftigte, heißt es. Das sind die Erfahrungen der Arbeitsvermittler