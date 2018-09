Ganz viel Geschichte und Weisheit

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Pünktlich zum Brandenburger Dorf- und Erntefest ist eine neue Broschüre über Neuzelle herausgekommen. „750.Jahre Neuzelle – Aus der Geschichte des Ortes“ ist der Titel der 35-seitigen Publikation des Neuzeller Heimatkreises. Federführend verantwortlich war Hildegard Schneider, die über ein umfangreiches historisches Wissen und viele historische Bilder verfügt. Die 90-Jährige, die vielen Neuzellern als Lehrerin in Erinnerung ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes Zeitzeugin. Dass sie ihren Heimatort liebt und ihn über all die Jahre kritisch begleitet hat, ist vor allem Einheimischen längst bekannt.

Die Broschüre bietet einen wunderbaren Überblick über die Historie – von der Gründung des Klosters im Jahr 1268, den Einfall der Hussiten 1429, den Dreißigjährigen Krieg, die Jahre zwischen und nach den zwei Weltkriegen, die Wende bis hin zur Wiederkehr der Zisterziensermönche im vergangenen Jahr.

Angereichert ist das Ganze mit zahlreichen Fotos – manche aus der Gegenwart, andere aus der Vergangenheit. Auch eine Übersichtskarte zum Kloster und der Umgebung sowie Erläuterungen zu den Gebäuden des ehemaligen Zisterzienserklosters sind enthalten. Und das Neuzeller Heimatlied darf auch nicht fehlen. „Wir hoffen, Ihnen einige nützliche Hinweise zu geben. Alle Arbeiten wurden unentgeltlich geleistet – zugunsten des Neuzeller Heimatkreis e.V.“, heißt es in dem informativen Heft.

Und ein paar Weisheiten bekommt der Leser ebenfalls. Auf der letzten Umschlagseite ist ein Foto der großen Kastanie vor der ehemaligen Klostermühle zu sehen. Darunter steht: „Wo so ein alter Baum steht, da soll man ihn heilig halten und sich wohl bedenken, ehe man die Axt an seine Wurzeln legt. Denn Jahrhunderte sinken hinab und Generationen sterben dahin, ehe seinesgleichen wieder die Öde ausfüllt. der Mensch kann in kurzer Frist Schlösser emportreiben und Türme erhöhen, aber Bäume, das vermag er nicht, da muss er ruhig warten, bis sich die Zeit erfüllt hat.“

Das Heft ist in der Besucherinformation zu haben. Für 3 Euro bekommen Neugierige eine schöne Zusammenfassung über die vergangenen 750 Jahre.