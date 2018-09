Kontrahenten schlagen sich um Mädchen

Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Am Sonntagabend gerieten auf dem Kauflandvorplatz in der Heilbronner Straße zwei 17 und 21 Jahre alte syrische Staatsbürger in einen verbalen Streit. Dieser mündete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die beiden Kontrahenten leichte Verletzungen davontrugen. Sie erhielten einen Platzverweis und erwarten nun ein Ermittlungsverfahren. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit.

Dieser Vorfall soll sich nach MOZ-Informationen um 18.10 Uhr zugetragen haben, gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei informiert, gegen 18.28 Uhr seien die Beamten vor Ort gewesen.

Demnach handelt es sich bei dem 21-jährigen Syrer um einen der Polizei wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz bekannten Mann. Der 17-Jährige, ebenfalls syrischer Nationalität, ist der Polizei, wie diese mitteilte, auch als bewaffnet, gewalttätig und wegen Betäubungsmittel-Kriminalität bekannt. Beide gerieten in Streit um ein Mädchen. Anschließend kam es zwischen ihnen zu einer einfachen wechselseitigen Körperverletzung, bei der sich beide leicht verletzten – es kam zu Schürfwunden und Schwellungen.