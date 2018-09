Heimat in der Maurerkelle

Was krabbelt im Wasser? Lilly Lenz (7) aus Angermünde hat am Stand des Solarexplorers in einer Wasserprobe einen Blutegel entdeckt. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der diesjährige Aktionstag des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin in der Blumberger Mühle widmete sich dem Thema regionale Baukultur. Ausstellung, Vorträge sowie viele Informations- und Aktionsstände zeigten traditionelles Handwerk und typische Baustile.

In Schweden sind es rote Holzhäuser, in Griechenland leuchten Dörfer mit weißgetünchten Mauern und im Schwarzwald fallen die Giebelbalkone jedem Touristen ins Auge. Aber was ist typisch für Dörfer in der Uckermark, welcher Baustil prägt die Schorfheide? Darüber will der Aktionstag des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin zum Nachdenken anregen und rückt regionales Bauen in den Fokus.

„Das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil regionale Baukultur nicht nur für Unverwechselbarkeit statt Beliebigkeit sorgt, sondern auch Identität und Heimatgefühl stärkt“, sagt Ulrike Garbe, Leiterin des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. Mit dem Gemeinschaftsprojekt BaukulTour der beiden Landkreise Uckermark und Barnim und der HNE soll regionale Baukultur als ein Baustein für touristische Angebote entwickelt werden.

Uckermark-Landrätin Karina Dörk stellt sich hinter dieses Projekt: „Wir haben nicht nur wunderschöne historische Stadtkerne wie in Angermünde oder Templin, wir haben auch ursprüngliche Dörfer mit Feldsteinkirchen als Perlen, die wir in ihrer typischen Struktur erhalten sollten und besser vermarkten können.“ Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer sieht darin nicht nur einen Vorteil für den Tourismus, sondern auch für die Lebensqualität der Menschen, die in den Dörfern leben und sich mit ihrer Heimat identifizieren sollen.

Doch was ist typisch für Dörfer im Biosphärenreservat? Darüber können sich Besucher des Aktionstages in einer Ausstellung und Fachvorträgen informieren. „Weniger ist mehr“, sagt Professor Jürgen Peters von der Eberswalder Hochschule und zeigt neben einigen negativen Beispielen von protzigen Villen mit Türmchen und Säulen oder Häusern mit blauen Dächern Beispiele für gelungenes Bauen im typischen Stil der Region. Im Dorf sei die Kirche das herausragende Gebäude, betont Professor Peters.

Mittelflurhäuser in einfacher Bauweise, klare symmetrische Gliederungen von Türen und Fenstern, rote Dächer, Fachwerk und natürliche Materialien wie Ziegel, Holz, Feldsteine, Lehm oder Kalkputz seien typisch in der Region. Auch Zäune und Vorgärten prägen das Dorfbild wie eine Visitenkarte. So seien Lattenzäune aus Holz oder Feldstein- und Klinkermauern typisch. Auch Hecken werden seit jeher als Umfriedung genutzt. Demnächst wird eine Baufibel als Leitfaden herausgegeben.

Wie man traditionell baut, weiß Otto Rogge. Der Lehmbauer und Restaurator braucht dafür nur Holz, Lehm und Stroh und baut damit Häuser für die Ewigkeit oder saniert historische Bauernhäuser. „Die Materialien wachsen quasi vor unserer Haustür und sorgen für ein gesundes Raumklima sowie hohe Energieeffizienz“, sagt der erfahrene Handwerker und demon-­striert, wie eine Fachwerkwand gebaut wird.

Schauen, staunen und mitmachen ist an vielen Ständen möglich, ob beim Joachimsthaler Tischler Thomas Abraham, der gebrauchtes Bauholz zu Tisch-Unikaten aufmöbelt, beim ABE-Baumarkt, der sich auf die steigende Nachfrage von ökologischen Baustoffen einstellt, von Hanf- und Jutedämmung bis Lehm- und Rotkalkputz, oder bei der Holz-Manufaktur „Krumme Dinger“ aus Berkholz.

Daneben sorgen Livemusik mit Liedermacher Bastian Bandt, Kutschfahrten und regionale Leckereien für einen entspannten Familienausflug.