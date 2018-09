Pilzbefall im Rathaus

Marco Marschall

Eberswalde Einst war er selbst Sachgebietsleiter für Kunst und Kultur. Nun stellt Hobbyfotograf Rüdiger Schulz seine Werke an seiner ehemaligen Wirkungsstätte aus. Seit 2016 ist der auch durch den Eberswalder Forstfasching stadtbekannte Mann Rentner. Das verschafft ihm mehr Zeit zum Pilzesuchen. 25 Aufnahmen verschiedener Waldbewohner zeigt er seit Montag in der zweiten Etage des Rathauses.

„Hat das auch mit einer Präferenz für Pilzgerichte zu tun?“, wollte Eberswaldes Kulturamtsleiter Stefan Neubacher vom 64-Jährigen wissen. „Auch, mehr oder weniger“, gestand Schulz ein. Seine Leidenschaft für Pilze aber sei schon vor 60 Jahren geweckt worden. Es sei sein Opa gewesen, der ihm die ersten Kenntnisse über Speisepilze vermittelte. Schulz’ Frau, die seine Leidenschaft für essbare Waldbewohner teilt, erweiterte seinen Speiseplan um neue Sorten. Heute weiß der ehemalige Rathausmitarbeiter, dass es viele Pilze gibt, die man essen kann, obwohl sie nicht danach aussehen.

Trotz jahrelanger Erfahrung gehe sein Pilzsachverstand aber nicht so weit, dass seine Fotoausstellung einen wissenschaftlichen Anspruch habe. Auf die Bezeichnung unter den Fotos im Flur der Verwaltung hat Rüdiger Schulz deshalb verzichtet. „Weil ich einige gar nicht kenne“, verriet er zur Eröffnung. Er wolle sich nicht mit echten Pilzexperten anlegen und in Teufels Küche kommen. Deshalb bleiben die gerahmten Aufnahmen gleich allesamt namenlos.

Welcher Pilz in seine eigene Küche kommt, erläuterte der Hobbyfotograf den Ausstellungsgästen allerdings gern. Die Stockwämmchen, die er fotografiert hat, seien beispielsweise ein ausgezeichneter Speisepilz. Und auch der Stachelbart, der ein wenig an Gewächse in Korallenriffs erinnert, sei essbar. „Allerdings nur jung“, fügte Schulz hinzu. Mit dem Alter werde er zäh und strohig.

Für den Fotografen selbst werden die Aufnahmen vom Waldboden mit wachsendem Alter auch nicht einfacher. Das haben Ausstellungsbesucher aus ihm herausgekitzelt. „Legen Sie sich eigentlich hin beim Fotografieren?“, wollten sie angesichts der Bilder wissen, bei denen sich der Betrachter auf Augenhöhe zum Pilz befindet. „Ja. Runter komme ich noch. Wieder aufzustehen ist das Problem“, verriet Schulz. Außerdem sei seine Frau meist schon enteilt, während er noch mit der Kamera am Waldboden verharrt. (mm)