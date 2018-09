Start in die Ausbildung

Daniela Windolff

Angermünde Mit dem Beginn des neuen regulären Schuljahres hat auch die Berufliche Schule Angermünde ihre Ausbildung wieder gestartet. Die Berufliche Schule, kurz BSA, ist eine staatlich anerkannte Privatschule, die Teil des Angermünder Bildungswerkes ist.

In diesem Schuljahr beginnen erstmals auch zwei junge Männer aus Syrien ihre Ausbildung an der Beruflichen Schule, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Sie haben hervorragende Deutschkenntnisse und seien sehr motiviert. In zwei Jahren werden die Schüler ihren Abschluss zum staatlich geprüften Sportassistenten oder staatlich geprüften Gestaltungstechnischen Assistenten erhalten, viele von ihnen mit Fachabitur. Damit steht ihnen ebenso ein Studium offen.(dw)