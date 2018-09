Oberschule erhält Sonnenschutz

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die energetische Sanierung der Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde befindet sich auf der Zielgeraden. Mit dem Anbau von Außenjalousien, über den der Hauptausschuss heute befindet, sind die Arbeiten fast abgeschlossen.

Von den geplanten knapp 519 000 Euro für die energetische Sanierung hat die Stadt gegenwärtig mehr als 377 000 Euro ausgegeben. Dies ist dem Beschlusstext zu entnehmen, über den der Hauptausschuss heute befindet. Darin ist von der Montage von „Raffstores“ die Rede. „Es handelt sich um Außenjalousien, die wir vor der Fassadensanierung auch schon hatten“, sagte Schulleiterin Angela Hannemann. Sie sollen verhindern, dass sich die Schulräume bei direkter Sonneneinstrahlung zu sehr aufheizen. Sie waren älter und teilweise defekt. Deshalb sei die Neuanschaffung unumgänglich gewesen, so die Schulleiterin.

43 519 Euro investiert die Stadt in den Sonnenschutz. So hoch ist das günstigste Angebot einer Firma aus Neuenhagen. Von drei angeschriebenen Firmen schickten zwei ein Angebot, heißt es im Beschlusstext, der zudem darüber Auskunft gibt, welche Schwierigkeiten der Bauboom der Stadt bereitet. Bei der ersten Ausschreibung kamen 20 800 Euro heraus. Die Ausschreibung 13 Monate später ergab mit 43 519 Euro eine Preissteigerung um 109 Prozent. Damit liegen die Gesamtkosten für die Sanierung der Schule bei rund 451 000 Euro. Weil die Stadt 80 Prozent Förderung genießt, liegt der Zuschuss bei rund 360 000 Euro, ihr Eigenanteil beträgt 90 000 Euro.

Die Jalousien seien so teuer weil sie handbetrieben sind, was unüblich sei, erklärte Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudeverwaltung der Stadt. Allerdings wäre es noch teurer geworden, auf Elektrobetrieb umzurüsten. Zuletzt werde der Eingangsbereich der Schule saniert, der dann gedämmt werde, kündigte Nörtemann an. Dieser sei ebenso geplant wie ein Fahrstuhl, für den die Stadt 2019 Geld in den Haushalt einstellt. „Wir brauchen den Fahrstuhl dringend, um die oberen Stockwerke barrierefrei zu erschließen“, so Angela Hannemann. Derzeit unterrichtet die Schule ein Kind, das nach einer Operation vorübergehend im Rollstuhl sitzt. Die naturwissenschaftlichen Fachräume seien alle im Erdgeschoss oder wie der Physikraum dorthin verlegt worden. Die Schule bekam eine Rampe. Die Klasse, die das Kind besucht, habe einen Raum im Schülerklub bezogen, der ebenerdig zu erreichen ist.

Angela Hannemann sieht sich mit der Stadt auf einem guten Weg. Sie wünscht sich noch einen Verbindungsbau in dem H-förmigen Gebäude, der mehr Raum bietet. „Wir sind jetzt durchweg dreizügig und brauchen daher mehr Platz“, ergänzte die Schulleiterin. Der Bau befinde sich aber bereits in der Planung. Sie hofft, dass die Außenanlagen wie der Schulhof ausgebaut werden. „Die Betonfläche ist eine Unfallquelle“, sagte sie. Zudem müsste das Sportfeld mit Laufbahn und Weitsprunggrube um eine Kugelstoß-Fläche erweitert werden. „Diese Investition werde ich wohl als Schulleiterin nicht mehr erleben“, ist sie sich sicher. Der Zaun sei dagegen sei schon länger fertig. Verwüstungen seien von 100 auf null zurück gegangen. Zufrieden ist auch Marco Büchel (Linke) Vorsitzender des Bildungsausschusses. „Ich bin froh, dass die Oberschule barrierefrei wird“, unterstreicht er.