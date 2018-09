„Friede beginnt zu Hause und in Herzen“

Viel Zustimmung: Die Friedensandacht auf dem Garnischberg kam bei den Teilnehmern sehr gut an. © Foto: Matthias Lubisch

Start am Rastplatz in Sydowswiese: Das große Radlerfeld wurde von der siebenjährigen Frieda (r.) angeführt. Die Radler kamen aus vielen Orten des Oderbruchs. Zunächst ging es über den Alten Damm zum 17 Meter hohen Garnischberg hinauf. © Foto: Matthias Lubisch

Friedensandacht: Pfarrer Daniel Dubek freute sich über den großen Zuspruch zur 5. Gedenk- und Friedensfahrt. Unter dem 3,50 hohen „Gipfelkreuz“ zitierte Dubek die Bergpredigt und erinnerte an die historischen Jahrestage, die in diesem Jahr anstehen und Anlass zum Nachdenken geben. Mitarbeiter der Arbeitsinitiative Letschin hatten das hölzerne Kreuz gefertigt. © Foto: Matthias Lubisch

Ulf Grieger

Sophienthal/Genschmar (MOZ) Mehr als 100 Teilnehmer konnten die Veranstalter der 5. Gedenk- und Friedensfahrt am Sonntag begrüßen. Höhepunkt war die Friedens-Andacht, gehalten von Pfarrer Daniel Dubek, am neuen Gipfelkreuz des höchsten Berges im Oderbruch.

„Das Anliegen der Fahrt ist sehr wichtig. Das muss man unterstützen.“ So wie Joachim Kozlowski aus Friedersdorf waren viele zur Radtour und zur Andacht gekommen. Ausgangspunkt der Aktion waren 2013 Kindheitserinnerungen von Klaus Brauer aus Sydowswiese, der miterlebt hatte, wie der Neue Deich von Männern des Reichsarbeitsdienstes aus Nieschen und Kriegsgefangenen gebaut worden war. Martin Porath vom Deichverband hatte Dokumente gesichert, die Beispiele für den flächendeckenden Einsatz von Kriegsgefangenen im Oderbruch belegen.

Die diesjährige Tour führte zunächst über den Alten Deich, um dann mitten in den Sophienhaler Polder abzubiegen und den mit knapp 17 Metern höchsten Berg im Oderbruch, den Garnischberg zu erklimmen. Zur Belohnung gab es einen herrlichen Rundblick über den Polder, in dem Herden der Uckermark-Rinder weiden.

Die Veranstalter konnten dort, unter dem neuen „Gipfelkreuz“, auch die Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (CDU) und Simona Koß (SPD), Ortsvorsteher und Bürgermeister begrüßen. Ein herzlicher Dank ging an die Mitarbeiter der Arbeitsinitiative Letschin, die in Regie von Rita Hoppe das etwa 3,50 Meter hohe hölzerne Kreuz gefertigt hatten, an die Feuerwehren aus Genschmar, Sophienthal, Letschin und Kienitz, die die Fahrt absicherten, und alle Helfer.

Pfarrer Daniel Dubek fand nach dem Glockengeläut berührende Worte während der Friedens-Andacht. Es gehe nicht darum, einen Kultort zu schaffen oder eine Touristenattraktion, sagte er. Das Gipfelkreuz stehe vielmehr für Zukunft: „Erinnerung baut Zukunft“, erklärte der Pfarrer. Er erinnerte an die Jahrestage, die in diesem Jahr anstehen und Anlass zum Nachdenken geben: Vor 400 Jahren begann der 30jährige Krieg, vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende und vor 80 Jahren fand die Reichspogromnacht statt. Ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg. Er brachte auch im Oderbruch, wo viele Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene arbeiten mussten, viel Leid und Elend.

Daniel Dubek las aus der Bergpredigt und mahnte Sanftmut, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit an. „Friede beginnt zu Hause und in den Herzen“, gab er den Teilnehmern mit auf ihre weitere Tour zum Von-Haerlem-Blick, die durch den zu Zuckersand gewordenen Weg durch den Polder sehr erschwert wurde. Am Ziel der kleinen Friedensfahrt gab es für 30 Teilnehmer MOZ-Tassen, Musik und Kulinarisches von der Oderschänke Gieshof.