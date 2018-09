Neuntklässler im Rausch

Anke Beißer

Grünheide/Erkner (MOZ) Auf das Handy schauend im Straßenverkehr unterwegs sein, lieber nicht! Nach zwei, drei Bier aufs Fahrrad steigen, lieber nicht! Als Begleiter im Auto dem Fahrer reinreden, lieber nicht! Was theoretisch wohl jedem klar ist, haben Neuntklässler der Morus-Oberschule Erkner bei einem Unfallvermeidungsprojekt auf dem Löcknitzcampus in Grünheide am Montag in praktischen Übungen auf die Folgen hin ausgetestet.

Auf Einladung der beiden Grünheider Jugendkoordinatoren ist die ADAC-Stiftung mit ihrer „Verkehrswelt“ für drei Tage zu Gast und wird durch die AOK sowie das Präventionsteam von Polizei und Verkehrswacht unterstützt. Neben den Oberschülern durchlaufen auch noch die Neuntklässler der Docemus-Privatschulen Neu Zittau und Grünheide den Parcours.

Die jungen Leute sollen an den unterschiedlichen Stationen Erfahrungen sammeln, welche Auswirkungen zum Beispiel der Alkohol auf die Reaktionsfähigkeit, das Gleichgewicht und das Sehvermögen hat. Mit einer sogenannten Rauschbrille ausgestattet – sie entspricht 0,8 Promille –, versucht Kevin Leisker ein Fahrradschloss zu öffnen. „Die Zahlen sind verschwommen“, stellt der 15-Jährige fest. „Gar nicht so einfach.“ Zuvor ist er über ein Brett balanciert und im Slalom um Verkehrshütchen gelaufen. Beides habe nicht problemlos geklappt. Im Prinzip habe er das schon gewusst, so demonstriert, führe das aber eher zum Nachdenken. Das ist bei seinen Klassenkameraden aus der 9b ähnlich, als ihnen gzeigt wird, wie die Aufmerksamkeit unter Ablenkung leiden kann.

Dass sich das Projekt an Neuntklässler wendet, liegt für Martin Wiegold auf der Hand. In dem Alter machen sie ihren Mopedführerschein, sie haben erste Erfahrungen mit Alkohol und den Drang zu mehr individueller Mobilität. „Bloßes Verbieten und Verteufeln wäre der falsche Weg“, weiß der 30-Jährige. Eigenes Erleben bewirke mehr und setze sich eher fest.