Auf die Politik kommt es an

Berlin (MOZ) Das bei den Kundgebungen in Chemnitz offenbar gewordene Zusammenwirken von AfD, Pegida und Kräften, die sich gar keine Mühe mehr machen, ihre (neo-)nazistische Gesinnung zu verbergen, hat die Forderungen lauter werden lassen, die AfD künftig unter Beobachtung des Verfassungsschutzes zu stellen.

Wäre das nun die konsequente Antwort des wehrhaften Rechtsstaates oder doch eher ein Zeichen von Hilflosigkeit der etablierten Parteien angesichts eines politischen Newcomers, der innerhalb weniger Jahre den Sprung in den Bundestag und in die meisten Länderparlamente geschafft hat?

Was würde der Verfassungsschutz herausfinden, was die interessierte Öffentlichkeit nicht ohnehin schon weiß, was täglich in den Zeitungen zu lesen ist oder von den AfD-Wortführern verlautbart wird? Dass der Nationalsozialismus nicht mehr als ein Fliegenschiss der deutschen Geschichte (Gauland) ist, das Holocaust-Denkmal inmitten Berlins eine Schande (Höcke) oder die Hatz auf Ausländer ein Akt der Selbstverteidigung (Frohnmaier).

Die AfD hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie ganz offensichtlich auf dem Weg der Radikalisierung ist und dass die Grenzen zu noch weiter rechtsstehenden Kräften fließend geworden sind; Kräften, wo der Hass auf Andersdenkende oder Flüchtlinge auch immer wieder mal in Gewalt umschlägt. Doch wo die AfD von Defiziten der etablierten Parteien oder von Versäumnissen und Fehlern der Behörden profitiert, ist sie politisch zu bekämpfen mitsamt ihres völkisch-nationalen Geschwurbels; und wo Gesetze verletzt werden, hat die Justiz einzuschreiten. Ob der Verfassungsschutz dazu entscheidende Beiträge leisten kann? Frühere Erfahrungen – Beispiel NSU – stimmen skeptisch.