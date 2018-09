Theatercollage über die Heimat

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Begriff Heimat rückt angesichts populistisch heraufbeschworener Überfremdungsängste in die aktuellpolitische Debatte. Die Bundesrepublik hat jetzt ein Innen- und Heimatministerium, die schärfsten Kritiker der Bundesregierung tragen schwarz-rot-gelbe Hütchen, schwenken Deutschlandfahnen und singen die Nationalhymne.

Vor diesem Hintergrund hat Die Andere Welt Bühne, das Theater im Wasserwerk in der Garzauer Straße 20, ihr aktuelles Stück „Heimatmaschine“ inszeniert. Angekündigt ist eine Collage aus Musik und literarischen Texten aus dem Exil, unter anderen von Anna Seghers, Stefan Heym, Herta Müller, Stefan Zweig, Einar Schleef, Helga M. Novak, Edith Anderson, Deniz Yücel. Auf der Bühne stehen Inés Burdow und Melanie Seeland. Offenkundig ist das Stück mit Tanz verbunden, denn hinter der Bühne steht unter anderem die Choreografin Maurine Oyuga aus Kenia. Regie führt Rico Wagner, ein 31-jähriger Philosoph und Regisseur. Er hat bereits Erfahrungen gesammelt im Deutschen Theater Berlin, in der Schaubude und am Maxim-Gorki-Theater. Für die Ausstattung der Bühne und Kostüme ist Jule Heidelbach verantwortlich. „Heimatmaschine“ ist ihre erste Zusammenarbeit mit Die Andere Welt Bühne. Jonas Albani seinerseits ist der Techniker an den Licht- und Tonreglern.

Das Stück geht unter anderem der Überlegung nach, wann über Heimat nachgedacht wird: „Nämlich dann, wenn alles prosperiert, wenn der Laden läuft, wenn es was zu verteidigen gibt“, und, lässt sich hinzufügen, wenn man aufgefordert ist, Wohlstand zu teilen mit Fremden, die ihre Heimat verlassen haben. (js)

7. und 8. September, 19.30 Uhr, Garzauer Straße 20, Strausberg