Gemeinsamer Friedensweg mit Hürden

René Matschkowiak

Frankfurt Anlässlich des Weltfriedenstags am 1. September hatte das Friedensnetz Frankfurt (Oder) zu einem Friedensweg durch Frankfurt und Słubice eingeladen. An dem Tag wird traditionell an den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erinnert. „Etwa einhundert Gäste waren während der Eröffnung in der Marienkirche dabei“, freute sich Initiator Reinhard Schülzke. Danach ging es für die Teilnehmer gemeinsam in die Fußgängerzone nach Słubice. Zum Abschluss sang der Chor der Lebensfreude und die Friedensglocke an der Oder wurde geläutet. Als Übersetzer für die Reden ins Polnische wurde der Künstler Michael Kurzwelly gewonnen.

„Den Friedensweg nach Słubice auszudehnen, diese Idee gab es schon länger“, sagt Reinhard Schülzke. Allerdings brauchte man auch erst einmal Kontakte zu den jeweiligen Verbänden im anderen Land. Länder-übergreifend hat es dann auch etwas länger gedauert, den Aufruf für diesen Friedensmarsch zu verfassen. Tomasz Anisko von den Grünen aus Słubice war dennoch sofort begeistert von der Idee, erzählt er. „Trotz aller Unterschiede und Diskussionen war es gerade deshalb wichtig, so einen gemeinsamen Appell zu entwickeln“, ist er überzeugt.

Auch für Alena Karaschinski von den Frankfurter Grünen war die Debatte über den Appell der eigentliche Mehrwert dieser gemeinsamen Veranstaltung. „Setzen wir uns gemeinsam mit all unserer Kraft für Frieden, Gerechtigkeit und eine bewahrte Schöpfung ein“, so endet der Aufruf und das bekräftigte Reinhard Schülzke noch einmal an der Friedensglocke. „Dieser Tag war ein Hoffnungszeichen“, sagt er, „dass sich Menschen aufmachen, sich einzusetzen für das Gute auf der Erde“.

Jan Augustyniak, Kreisvorsitzender von Die Linke, ging in seiner Rede die Rüstungspolitik der Bundesregierung an. „Sie sorgt nicht dafür, dass die Welt friedlicher und sicherer wird. Im Gegenteil! Sie will zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben. Das sind über 30 Milliarden Euro mehr als heute. Dafür kann man viele Erzieherinnen, Altenpflegerinnen und Lehrer einstellen“, erklärte er.