Favorit in die Schranken verwiesen

Ingo Muhme

1 Das ist doch mal ein Achtungszeichen. Die Wandlitzer Eintracht schickte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse Nord den designierten Aufstiegsfavoriten aus Glienicke hochverdient 4:1 mit nach Hause.

Damit hatte wohl niemand gerechnet, die 62 Zuschauer nicht, Heim-Coach Matthias Händler und auch sein Gegenüber Sascha Flemming, der noch Minuten zusammengekauert auf der Auswechselbank verbrachte, auch nicht. „Wir haben eine geile Truppe, 20 Mann im Kader, da soll jeder spielen, obwohl uns heute mit Paul Roller, Norman Gest und Nico Rücker wichtige Leute fehlten“, waren Händlers erste Worte, nach dem sich die Feiertraube mit seinen Jungs aufgelöst hatte.

Sascha Flemming hingegen sparte nicht mit Kritik an der desolaten Leistung seiner Truppe. „Ich denke, dass einige meiner Spieler heute schon mal auf den Boden der Realität zurückgeholt worden sind. Die nehmen das schon viel zu leicht. Es wird in dieser Liga viel Mentalität benötigt. Und von der hatten wir heute nur ganz wenig zu bieten.“

Dabei begann es für die Fortuna vielversprechend, mit einer guten Chance durch Marcel Bubner. „Leider fehlen mir heute beide Torsteher“, haderte Flemming im Vorgespräch mit der Aufstellung. Sein mulmiges Gefühl sollte sich in der 5. Minute bestätigen. Ein harmloser Abschluss wurde für Steven Schüller zum Problem, der den Ball einfach nicht unter Kontrolle bringen konnte. Jan Großer setzte nach, gewann den Zweikampf mit dem Keeper und spitzelte die Kugel über die Linie zum 1:0. Doch die Euphorie bekam keine 60 Sekunden später einen Dämpfer. Riccardo Ciao wurde Nutznießer der kurzzeitig schläfrigen Eintracht-Defensive und verwertete freistehend einen Diagonalball zum Ausgleich.

Wandlitz spielte mutig, war unheimlich griffig und vor allem leidenschaftlich unterwegs. Fortuna hingegen blieb blass und wirkte angeschlagen. Trotzdem hatte Glienicke die besseren Einzelspieler im Angebot. Die Krux im Auftritt der Gäste lag aber eindeutig in der Qualität des mannschaftlichen Zusammenhalts. Ein „Jeder für Jeden“ lebte nur das Wandlitzer Team, dass sich dann auch in 17. Minute für sein Engagement belohnte. Neuzugang Pascal Böß zog aus der Ferne ab. Seinen doch haltbaren Schuss ließ Steven Schüller mit seinem zweiten Fauxpas durch die Hände zum vielumjubelten 2:1 gleiten. Glienicke taumelte und hatte Glück, dass Wandlitz in der Folge noch einige Möglichkeiten versemmelte und nur noch das 3:1, wiederum durch Jan Großer hinnehmen musste (43.).

Gespannt dürfte man sein, ob Sascha Flemmig seine Truppe für den zweiten Durchgang noch einmal aufrichten konnte. Ein Aufflammen war da, aber mit dem 4:1 durch Sebastian Huger in der 50. Minute war der Glaube an eine Wiederkehr endgültig gebrochen. Für das Anspiel auf Huger war Glienicke selber verantwortlich, der dann keine Mühe hatte, per Lupfer einzunetzen. In der Folgezeit wurde es dann ekelig, viele Nicklichkeiten und verbale Auseinandersetzungen bestimmten nun die Szenerie. Schiedsrichter Dennis Lange hatte alle Hände voll zu tun, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Leider gab es auch einige fragwürdige und inkonsequente Entscheidungen, die nicht unbedingt zur Mäßigung beitrugen. Glienickes Abwehrchef Phillipp Kadow zum Beispiel hatte Glück, dass Lange es bei Gelb beließ, als er den Referee sehr lautstark der Blindheit bezichtigte (88.).

„Wir haben sehr kompakt gestanden, sind als Mannschaft geschlossen aufgetreten, waren bissiger und sehr leistungsbereit. Ich glaube, dies hat heute Glienicke den Zahn gezogen“, zeigte sich Matthias Händler in seine Analyse vom Auftritt seiner Jungs sehr angetan. Sascha Flemming hingegen konnte seine Frustration im Nachgespräch kaum verbergen. „Ich bin schon sehr enttäuscht. Ich hatte ja gehofft, dass wir nach der Pause zumindest eine Antwort finden. Doch beim 4:1 spielen wir dem Schützen den Ball in die Beine, da waren die Köpfe wieder unten. Ich habe immer gesagt, dass diese Saison kein Selbstläufer wird.“