Fortunas Heimstart ging daneben

Sven Krumbach

Britz Nach dem starken Auswärtsspiel am ersten Spieltag beim Schönower SV wollte Fortuna Britz im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball Landesklasse Nord den positiven Trend bestätigen. Doch der Gast von Schorfheide Joachimsthal, der ebenfalls siegreich in die Saison gestartet war, kam mit breiter Brust nach Britz und erwies sich als starker Gegner.

Wie auch in Schönow bekamen die Fortunen in den ersten 15 Minuten keinen Zugriff zum Spiel. Joachimsthal nutzte dies eiskalt aus und schoss durch Tore von Moritz Fedder (5.) und Andreas Melchert (12.) eine 2:0 Führung heraus. Nun war Britz gefordert und kam langsam ins Spiel. Durch sicheres Passspiel und schnelles Umschaltspiel wurden die Fortunen immer stärker und erzielten durch Robert Samuel in der 25. Minute den Anschlusstreffer. Nun wurde es ein richtiges Derby, welches aber jederzeit von den Spielern vor einer tollen Zuschauerkulisse fair geführt wurde.

Der nächste Aufreger im Spiel passierte in der 35. Minute, als Joachimsthals Moritz Fedder zum Freistoß antrat. Der Britzer Jonas Fritsche wurde dabei vom Ball am Kopf getroffen. Da die Mauer mit etwa sieben Metern Abstand viel zu dicht stand, war der Aufprall so heftig, dass der Spieler mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. So ging es mit einem knappen Vorsprung für Joachimsthal in die Pause.

In der zweiten Halbzeit rückte Schiedsrichterin Anne-Frieda Reinke immer mehr in den Mittelpunkt und verteilte auf beiden Seiten gelbe Karten. So kam kein richtiger Spielfluss zustande. Britz hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte aber gegen die dicht gestaffelten Joachimsthaler Abwehr kaum Torgefahr entwickeln.

Es war ein Spiel zwischen den Strafräumen, welches immer wieder durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen unterbrochen wurde. In der 70. Minute war es Sebastian Peters, der mit einem Kopfball den Joachimsthaler Schlussmann zu einer Glanzparade zwang. Aber auch Joachimsthal setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche in Richtung Britzer Gehäuse. Die Mannschaft um Trainer Enrico Jürgens versuchte immer wieder, den Gast unter Druck zu setzen, aber der finale Pass gelang einfach nicht. So machte Britz hinten immer mehr auf und Moritz Fedder schloss einen Konter kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 ab (87.).

Nach dem Schlusspfiff waren sich alle einig, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Aber so nahm Joachimsthal die drei Punkte mit nach Hause und die Fortunen konnten ihre schlechte Derby-Statistik nicht verbessern.

Nun heißt es nächsten Sonntag, beim Pokalspiel in Blumberg alle Kräfte zu mobilisieren und ein positives Ergebnis zu erzielen.