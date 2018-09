Beide Vorjahressieger erneut vorn

Hagen Bernard

Müllrose Beim Lauf um den Müllroser See über zehn Kilometer am Sonntag haben Thomas Gogolin und Carolin Mattern ihre Vorjahressiege wiederholt. Für die 35-jährige Mattern war es bereits der siebte Gesamtsieg. Insgesamt waren 203 Läufer am Start.

Der Blick des Streckenrekordhalters Jürgen Holzäpfel war mehr als sonst zum Himmel gegangen. Schließlich konnte der 61-Jährige mit seinem 15-köpfigen Organisationsteam den um den Großen Müllroser See führenden Parcours nicht erst unmittelbar vor dem Wettkampf abstecken, sondern musste das bereits einen Tag zuvor erledigen. „Ein bisschen Angst habe ich wegen der Kreide gehabt. Glücklicherweise ist es mehr ein Nieselregen, sie hat gehalten. Der Kurs ist durch die Niederschläge recht fest.“

So fanden die Starter am Sonntag über 2, 5 und 10 Kilometer optimale Bedingungen vor. Auch Carolin Mattern vom OSC Berlin. Aufgrund einer Magen-Darm-Geschichte – „da hatte ich mich bei meiner Tochter angesteckt, die jetzt das zweite Jahr in der Kita ist“ – hatte sie vor Kurzem kürzer treten müssen. Nun baut sie ihre Form neu auf. „In drei Wochen stehen die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften über fünf Kilometer auf der Straße an. In sechs Wochen will ich den the Great in Berlin über zehn Kilometer bestreiten“, hat die Berlinerin feste Vorstellungen über ihre Herbstsaison. Alles andere ist nebenbei, auch der Auftritt in Müllrose. „An meinen Streckenrekord denke ich nicht, auch wenn die Bedingungen gut sind. Lieber wäre es mir, wenn ich mit den Männern mitlaufen könnte.“ Das ist den Frauen seit 2004 nicht mehr vergönnt, als die Organisatoren des MSV Tripoint Frankfurt wegen der vielen schmalen Waldwege das Starterfeld teilten und die Frauen extra würdigen wollten. So lief die Berlinerin ein einsames Rennen. Die Frankfurterin Cathleen Meier (OSV Holzinger) hatte 5:33 Minuten Rückstand, die Gesamtdritte Nicola Streit aus Fürstenwalde 8:06. Mit 36:56 Minuten verpasste Mattern zwar ihren Streckenrekord von vor zwei Jahren um 46 Sekunden, bestätigte jedoch ihre gute Verfassung. „Die ersten sechs Kilometer liefen gut, danach wurde es schwer. Vor allem die wechselnden Lichtverhältnisse im Wald haben mir zu schaffen gemacht. Die Form ist gut, jetzt heißt es nur noch gesund bleiben.“

Lediglich 54 Sekunden schneller war ihr Lebensgefährte Thomas Gogolin, der wie sie einen Start-Ziel-Sieg hingelegt hatte. Lediglich auf den ersten eineinhalb Kilometern hatte der spätere Gesamtvierte Torsten Ledwig (M50) mit dem 42-Jährigen Duathlon-Spezialisten noch Schritt gehalten. „Ich bereite mich auf den Berlin-Marathon vor. Da habe ich am Freitag noch einen 33-Kilometer-Lauf bestritten. Nach dieser Vorbelastung ist das Resultat gut, ich fand schnell meinen Rhythmus“, erklärt der für den MSV Tripoint startende Eisenhüttenstädter.

Auch die folgenden beiden Ränge im Gesamteinlauf gingen an Frankfurter. „Ab Kilometer zwei war ich immer Zweiter. Ich habe durch meine Achillessehnenprobleme nicht die Form, um mit Gogolin mitzugehen“, erklärt der 38-jährige Jurist Christian Kiele (37:25/Tripoint), der vor Kurzem in den Frankfurter Ortsteil Lichtenberg gezogen ist. Kurz vor Schluss hatte Johannes Gabbert (M30/38:58/Holzinger) noch Ledwig überholt (39:45).

Ein einsames Rennen lieferte im Fünf-Kilometer-Wettbewerb auch der Cottbuser Konstantin Gorodetsky vom Förderverein für Laufen und Bergsteigen ab. Der 15-Jährige hatte sich mit dem Startschuss abgesetzt und distanzierte den gleichaltrigen Gesamtzweiten Maximilian Meier aus Frankfurt um knapp zwei Minuten. Der Cottbuser schien sich bei seinen 20:56 Minuten nicht unbedingt ausgereizt zu haben. Ganz anders sah das bei der zwölfjährigen Frankfurterin Melina Renneberg aus, die sich im Ziel auf dem nassen Gras erst einmal lang hinstreckte. 51 Sekunden nach der gleichaltrigen Siegerin Liddi Klebon aus Königs Wusterhausen hatte die ESV-Schwimmerin das Ziel erreicht. „Den letzten Kilometer kam ich nicht mehr mit. Ich wusste sowieso, dass Liddi schneller ist. In den Ferien bin ich fast gar nicht gelaufen.“ Etwas anders dürfte es sich bei Liddi Klebon verhalten haben, die tags zuvor bei den Landestitelkämpfen der Zwölfjährigen im 800-Meter-Lauf in 2:34,95 Minuten den dritten Platz belegt hatte. „Es war heute anstrengend“, sagte die Elfjährige nach ihrem Müllroser Siegeslauf. Ihr nunmehr 13. Pokal war der Lohn.

Freuen über eine Urkunde durften sich auch die Schnellsten im zur Probe ausgetragenen Kinderlauf über zwei Kilometer. Bester war der zwölfjährige Jannick Heiß von der Grund- und Oberschule Müllrose. „Ich wurde in der Schule gefragt, weil ich gern Ausdauerläufe mache. Ich habe langsam begonnen und dann war ich vorn.“