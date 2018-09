Rückreise des Aufsteigers ohne Pluspunkt im Gepäck

Kevin Wilke

Oranienburg Nachdem die Partie des ersten Spieltages gegen den VfB Gramzow verlegt worden war, ging es für Aufsteiger SV Pinnow zum verspäteten Saisonstart an den Berliner Stadtrand. Von der (noch ungewohnt) langen Auswärtsfahrt kehrten die Uckermärker aus Oranienburg mit einem 0:2 im Gepäck zurück – letztlich hatten sie die durchaus vorhandene Chance auf die ersten Punkte als Neuling vertan.

Nach dem Kreispokal-Freilos und dem erwähnten Spielausfall starteten die Pinnower also lediglich mit der Spielpraxis aus der Vorbereitungsphase in die Partie. Coach David Schrödter lieferte bei der Aufstellung zudem einige Überraschungen fürs Team: Kevin Wilke belegte die Innenverteidiger-Position in der Dreierkette. Der letztjährige Abwehrchef Patrick Höfert agierte hinter den Spitzen. Johannes Haase lief auf dem linken Flügel auf und Rückkehrer Markus Hoffmeister startete im Angriff.

Von Beginn an wurde den Zuschauern ein schnelles Match mit etlichen rassigen Zweikämpfen geboten. Das Team der Brandenburgliga-Reserve aus Oberhavel begann spielbestimmend. Der Gast benötigte ein paar Minuten, um sich auf das im Vergleich zur Kreisoberliga höhere Tempo einzustellen, steigerte sich aber mit zunehmender Spieldauer. Bereits in der sechsten Minute fiel die frühe Führung des Gastgebers: Der auffälligste Akteur auf dem Feld, Helmut Akwadah Tetteh, brachte einen Konter über Pinnows linke Abwehrseite erfolgreich mit dem 1:0 zu Ende.

Tetteh beschäftigte mit seiner Schnelligkeit und Ausdauer Philip Hermann in der Defensive permanent. Hermann bot aber stark Paroli, konnte immer wieder mit seiner Zweikampfstärke Angriffe unterbinden und zeigte trotz krankheitsbedingter Pro-­bleme ungeahnte Laufstärke.

Die Pinnower tauchten nach knapp 15 Minuten erstmals vor dem Kasten des Gastgebers auf, Kristof Konitzers Abschluss fehlte es jedoch an Schärfe. Lukas Theel konnte seinen Versuch genauso wenig im Kasten unterbringen wie Hoffmeister einen Kopfball nach einer Ecke. Oranienburg II wurde über die gesamte Spieldauer immer wieder über außen gefährlich, erzielte aber aufgrund der guten Gäste-Defensivarbeit trotz aussichtsreicher Positionen bis zur Halbzeit keinen weiteren Treffer.

Konitzer besaß kurz vor der Pause vielmehr sogar die große Möglichkeit auf den Ausgleich, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Keeper Max Falkowski. Zum zweiten Abschnitt wechselte der SVP dann einmal aus und stellte im Mittelfeld um. Mino Lehnhardt kam in die Partie und sollte die Offensive beleben. Dies gelang den Uckermärkern in den zweiten 45 Minuten. Die Platzherren nahmen ein wenig Tempo aus der Begegnung und die Pinnower ließen nicht mehr so viele gefährliche Situa-­tionen zu. Haase besaß zwei gute Möglichkeiten aus spitzem Winkel, Konitzer agierte in einer Situation erneut unglücklich.

Hätte Lehnhardt 20 Minuten vor Schluss nicht Höfert und Hoffmeister freistehend übersehen, wäre der Ausgleich möglich gewesen. So schlug der OFC knapp eine Viertelstunde vor Ultimo in Person von Tetteh eiskalt zu: Eine kleine Unaufmerksamkeit im Zentrum reichte, um den wieselflinken Angreifer in Position zu bringen (2:0/77.). Aber die Gäste gaben sich trotzdem nicht auf und spielten weiter auf einen Treffer. Höfert verpasste es freistehend, eine Ecke im Tor unterzubringen, und Haases Schuss klärte Keeper Falkowski mit dem Fuß gerade noch über die Latte. Oranienburger Konter oder Entlastungsangriffe gab es in der Schlussphase nicht mehr, aber es reichte trotzdem zu den drei Heimpunkten.

Die Pinnower hatten sich im Spielverlauf stetig gesteigert, ließen aber erneut die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Oranienburg war cleverer und fuhr aufgrund der Tore zum richtigen Zeitpunkt einen verdienten Sieg ein. SVP-Coach Schrödter war aber dennoch nicht unzufrieden und hofft auf einen ebenso couragierten Auftritt beim nächsten Spiel in Boitzenburg. Dort steht die 2. Pokalrunde gegen den letztjährigen Meisterschaftskonkurrenten auf dem Plan.