Mit dem Glück des Tüchtigen zum Sieg

Udo Plate

Strausberg (MOZ) Es war mehr als nur ein hartes Stückchen Arbeit, bis die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg den vierten Sieg im vierten Meisterschaftsspiel ausgiebig bejubeln durften. Vielmehr benötigten die Mannen von Cheftrainer Christof Reimann neben reichlich Geduld auch eine gehörige Portion Glück sowie ein spätes Eigentor der Gäste von Lok Stendal bis zum 2:1 (0:0)-Heimerfolg vor 171 Zuschauern.

Die Strausberger hatten insgesamt schon einen ordentlichen Tag erwischt und der war auch von vonnöten, um gegen die starke Elf von Lok Stendal zu gewinnen. Die Begegnung begann zunächst verhalten, beide Mannschaften übten sich in Zurückhaltung. Dementsprechend blieben prickelnde Torraumszenen in der ersten Viertelstunde Mangelware. In der Folgezeit erhöhten dann die Gastgeber merklich ihre Angriffsbemühungen und kamen folgerichtig auch zu den ersten Einschussgelegenheiten, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. Zunächst strich ein Kopfball von Caga Aslan nach mustergültiger Flanke vom lauffreudigen sowie zweikampfstarken FC-Kapitän Yannick Mastalerz haarscharf am vom Luka Keycek gehüteten Lok-Kasten vorbei. Die wohl hochkarätigste Möglichkeit verbuchte Martin Kemter. Der Schuss des emsigen Angreifers wurde vom Pfosten des Stendaler Gehäuses der Weg ins Netz verwehrt. Da sich die Gäste in Sachen Offensivaktionen auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckerten, bat der Unparteiische Max Burda beide Mannschaften mit der logischen Nullnummer zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel erwischten indes die Altmärker den besseren Beginn. Lediglich drei Minuten benötigte der agile Niclas Buschke, um zum überraschenden 0:1 einzulochen, während die Heimelf wohl noch mit den Gedanken bei der Halbzeitansprache von Trainer Reimann war. In der Folgezeit präsentierten sich die FC-Kicker indes keineswegs geschockt, sondern setzten auf Angriff. Doch erst mit dem Beginn der turbulenten Schlussphase erreichten die Strausberger echte Betriebstemperatur und zehn Minuten vor dem Ende egalisierte Tino Istvanic den Rückstand. Danach stürmten die Platzherren mit Mann und Maus gegen eine durch den Gegentreffer sichtlich geschockte Stendaler Gästetruppe. Unerwartete Hilfe kam vom Stendaler Marcel Werner, der das runde Leder zum 2:1-Siegtreffer der Strausberger ins eigene Tor bugsierte. (up)