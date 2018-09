Marxdorfer starten mit Auswärtssieg

Udo Plate

Marxdorf (MOZ) Mit einem Auswärtserfolg starteten die Tischtennis-Akteure der SG Marxdorf in die neue Landesliga-Spielzeit 2018/2019. Die Mannen um Mathias Schütze setzten sich beim TSV Lindenberg mit 8:5 durch.

Nach den beiden Eingangsdoppeln hieß es 1:1. Jens Krüger und Frank Dittrich waren für die SG-Truppe gegen Norbert Schlauch-Behrendt und Marcel Kohlmann erfolgreich, während Mathias Schütze und René Barentin gegen Ramon und Holger Lesch den Kürzeren zogen. Anschließend blieb es in den Einzelspielen bis zum 4:4 ausgeglichen, ehe Krüger, Barentin und Dittrich die Gäste mit 7:4 entscheidend in Führung brachten. Den achten, siegbringenden Punkt heimste René Barentin gegen Ramon Lesch ein. (up)