Auf Führung folgt ein Desaster

Corinna Schmidt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im ersten Punktspiel in der Landesliga unterlagen die Fußballerinnen des 1. FC Frankfurt dem SV Babelsberg mit 1:7 (1:6). Die Babelsberger, die seit Jahren auf sehr hohem Niveau in der Landesliga spielen, übernahmen das Spiel und die Frankfurterinnen setzten den ersten Konter. Nancy Hoffmann brachte den Ball zu Nadine Lippert, die aus zwölf Metern ins kurze Eck zur überraschenden Führung traf (5.). Babelsberg wollte den Ausgleich und profitierte von einem zu schwachen Ball, den Carolin Müller zu Torhüterin Victoria Dimt spielte. Gästestürmerin Nicole Hansen war schneller am Ball und erzielte den Ausgleich. Die Babelsberger konnten einen weiteren Ball abnehmen und Sandra Wiegand brachte ihn nach einem Doppelpass zum 2:1 im Tor unter.

Die Gäste bestimmten nun das Spiel, der FCF blieb zu zögerlich und zu langsam. Hansen traf dann sowohl direkt aus 18 Metern als auch nach einem in die Tiefe gespielten Pass, als die Frankfurter Verteidigung nicht mithielt. Nach einem Eckball bekamen die Gastgeber den Ball nicht aus dem Strafraum. Babelsberg bestrafte jeden Fehler und Josephine Klein erzielte das fünfte Tor für den SV. Als die Stürmerin in der 42. Minute wieder zu einem schnellen Angriff überging und Celine Drews überlief, stand es 6:1 für die Gäste.

Die Ansprache durch Trainer Roland Pirke in der Pause zeigte Wirkung. Die FCF-Elf nahm danach das Spiel an. Sie ging in die Zweikämpfe und startete eigene Angriffe, ohne dass jedoch etwas Zählbares heraussprang. Die Gäste hatten aber jetzt mehr Probleme mit den Gastgebern. Victoria Dimt steigerte sich im Tor und entschärfte zwei, drei gute Bälle. Zudem machten die Frankfurterinnen die Räume eng. Dann schoss wiederum Hansen aus 20 Metern auf des Frankfurter Tor. Der Ball blieb lange in der Luft und schlug zum 7:1 für die Babelsberger ein.

Als Fazit bleibt, dass die FCF-Frauen schlechter spielten als im Landespokal, Sie verschliefen die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit zeigten sie, dass sie gegen Spitzenmannschaften gut mithalten können.(cos)

Frankfurt: Victoria Dimt (78. Claudia Damm) – Celine Drews, Margareta Miklas, Nadine Lippert, Carolin Müller (71. Jasmin Beßler), Yvonne Röwert, Candy Simon, Nancy Hoffmann, Stephanie Koch, Antje Birlem, Leonie-Sophie Schwartz (40. Lisa Sophie Hafner)

Tore: 1:0 Lippert (10.), 1:1 Nicole Hansen (11.), 1:2 Sandra Wiegand (18.), 1:3, 1:4 Hansen (23., 33.), 1:5, 1:6 Josephine Klein (33., 42.), 1:7 Hansen (86.)

Schiedsrichter: Eric Tründelberg (Wellmitz) – Zuschauer: 35