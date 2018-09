Ideen für schönen Tunnel gesucht

Bijan Borumand Fumany, 27, Dresden: Dieser Bahnhof ist okay. Ich gucke aber auch gar nicht so viel auf den Boden, weil ich noch etwas in meinem Buch lesen muss. Ich habe gerade beruflich in Bad Saarow zu tun. © Foto: Manja Wilde/MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Graffiti, Scherben, Erbrochenes auf den Treppen – nach Auffassung des Stadtentwicklungsausschusses bietet der Fürstenwalder Bahnhof kein schönes Entree für Reisende. Er empfiehlt, die tägliche Reinigung und einen Ideenwettbewerb zur Tunnel-Gestaltung zu beauftragen.

„Sieht doch eigentlich ordentlich aus“, sagt Renate Ehlen. Die Seniorin steht mit ihrem Koffer auf dem Bahnhof. „Das gibt’s schlimmer“, findet auch Heidrun Wutzler. Die Freundinnen lassen ihre Blicke schweifen. An Kaugummi-Flecken auf dem Boden bleiben sie kurz haften. Doch die Frauen bleiben bei ihrer Meinung. „Ich kenn’s schlimmer“, sagt auch Max Thon, der auf dem Weg zurück nach Kiel ist. „Bahnhöfe sind doch alle dreckig“, findet hingegen seine Begleiterin Isabel. „Vor allem Zigarettenkippen schmeißen die Leute überall hin“, moniert eine andere Frau.

Es ist Montag, 10 Uhr. Pendler, Urlauber und Senioren warten an den Gleisen. Den neuen Papierkorb auf dem Bahnhofsvorplatz haben Mitarbeiter der Stadt schon geleert. „Heute früh war er übervoll, hing schon ein gelber Sack daneben“, sagt Tim Patze, Filialleiter der Radprofis No 1. Das Geschäft befindet sich im Bahnhofsgebäude. „Wir sind gut vernetzt mit der Stadt“, merkt der 30-Jährige an. Seit zwei Monaten stehe der neue Mülleimer. Anfangs sei er alle zwei Tage geleert worden, jetzt täglich. Oft entsorgt sein Mitarbeiter Wolfgang Krämer Bierflaschen vor dem Laden, fegt Zigarettenkippen auf. „Der Dreck ist aber schon weniger geworden“, sagt Patze, der seit sieben Jahren am Bahnhof arbeitet. „Es wird regelmäßig sauber gemacht“, sagt Taxi-Fahrer Steffen Kasowsky.

Doch zufriedenstellend ist die Situation für viele nicht. „Gut für Fürstenwalde – Nur ein freundlicher und sauberer Bahnhof ist ein ordentliches Entree zur Stadt.“ So ist ein Antrag der Fraktion Die Linke überschrieben, den Stephan Wende im Stadtentwicklungsausschuss vorstellte. „Die Unordnung, gerade am Wochenende, wenn offensichtlich durch die DB die Station nicht gereinigt wird, ist mehr als ein Problem“, steht darin. Zudem erfülle der Bahnhof „die einfachsten Informationsbedürfnisse nicht“, fehlten Wegweiser zur Innenstadt, zu Schwapp und Dom. Auch der mit Schmierereien übersäte Tunnel solle mittels Ideenwettbewerb neu gestaltet werden. Der Bürgermeister müsse beauftragt werden, den Wettbewerb in Abstimmung mit Stadtjugendpflege und Jugendclubs auszuschreiben.

„Am Wochenende ist unser Kommunalservice nicht unterwegs“, sagte Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig. Man könne darüber nachdenken, die Zahl der Mülleimer-Leerungen in der nächsten Ausschreibung zu erhöhen. Das werde natürlich teurer. „Je mehr wir reinigen, desto bequemer werden die Leute“, gab Tschepe zu bedenken. Auf dem Bahnhof selbst würde es die Deutsche Bahn nicht zulassen, dass andere Firmen tätig werden.

Letztlich sprach sich der Stadtentwicklungsausschusses geschlossen dafür aus, dass der Bürgermeister veranlasst wird, den Bahnhof und sein Umfeld täglich zu reinigen, touristische Orte auszuschildern und den Tunnel neu zu gestalten.