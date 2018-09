Hell, offen und modern

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Nach mehrjährigem Lernen in Containern und zwischen Baustellen haben die Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums Unterricht im Neubau. Helle, offene Räume dominieren – und erstmals eine ausreichend große Aula für Aufführungen und Abiturprüfungen. Den Schülern gefällt’s.

Seit dem Beginn des neuen Schuljahres ist es soweit: Im Gebäudeteil A des Carl-Bechstein-Gymnasiums findet der Schulbetrieb in 20 multifunktionalen Räumen statt. Erlebten viele der jetzigen Abiturienten ihre Schulzeit in Provisorien aus Containern und im Gebäude B, können sie nun ihre Schulzeit in den neuen Räumlichkeiten beenden.

„Alles ist noch so schön sauber“, sagt Elena. „Die digitalen Tafeln in jedem Klassenraum sind super“, findet Kim. Und Jasmina gefällt die neue große Aula. Die Schüler der Klasse 7D haben am Montagmorgen Geografie bei Gabriele Wey. Auf einer großen Karte am Smartboard, der digitalen Tafel, zeigt Ian, wie Hitzewellen entstehen.

Neben der technischen Ausstattung fallen die großen Fenster und die passgenauen Schränke in Ahornfarben ins Auge. „Auch an der Tür und an den Treppengeländern sind diese Holzelemente zu finden“, erklärt Schulleiter Rüdiger Konertz. Überhaupt sei beim Bau alles so geplant, dass es hell und offen wirke sowie Raum für Kommunikation biete. Sonnenschein gelangt durch die Lichthöfe auf die freistehenden Kaskaden-Treppen.

Dass der Plan aufgeht, zeigen die Pausen. Schüler unterhalten sich vom Erdgeschoss zur ersten Etage – ohne, dass viel Lärm entsteht. Ruhige Diskussionen können dagegen im Konferenzraum geführt werden, der vom Aufbau her einem Parlament gleicht: Mittig, vorne der große Sitz für den Präsidenten – oder den Rektor – halbkreisförmig, drumherum die Plätze für Lehrer oder Schüler.

Durchblick, Helligkeit, Transparenz – nach diesen Kriterien wurde das gesamte Gebäude vom Berliner Architekturbüro Sander und Hofrichter zusammen mit Konertz kreiert. Stand hier früher ein massiver kaiserlicher Bau, ermöglichen nun weite Flure den Durchblick: Sowohl das Gebäude B im Norden wie das Sowjet-Denkmal im Süden sind zu sehen. Dominierende Materialien sind Stein, Stahl und Glas – ganz im Sinne des modernen, puristischen Baustils. „Klar, jetzt sehen die Wände aus Sichtbeton noch kahl aus“, sagt Andreas Müller. Doch nach und nach sollen gemalte Bilder und Kollagen der Gymnasiasten an Galerieschienen das Grau zieren. Seit letztem Jahr ist der Deutsch- und Geschichtslehrer für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule zuständig.

Bunt war gestern. Rot ist die einzige Farbe, die im Gebäude A zu finden ist. Türen und Waschbecken sind in der dynamischen Farbe gehalten – ebenso die Sitzpolster in der Aula. Werden in den oberen Etagen Fächer wie Deutsch oder Mathe unterrichtet, so sind im Erdgeschoss die Probenräume für Theater und Musik. Daran schließt sich am Südende die zweietagige Aula an. „Zum Glück kann ich mein Abi hier schreiben“, sagt Lucas erleichtert. Denn im nächsten Jahr werden die Abiturienten ihre Abschlussprüfungen in dem Saal für 500 Personen haben. Der Zwölftklässler vermisst nicht die Zeiten in den provisorischen Containern, wo es im Sommer mal zu warm und im Winter zu kalt gewesen sei.

Stemmte der Landkreis Oder-Spree die Kosten von 14 Millionen Euro für den Neubau allein, so hofft Konertz beim nächsten Bau-Projekt auf EU-Fördermittel: die Zweifeld-Sporthalle auf dem Platz des Sowjet-Denkmals. Außerdem stehen noch neue Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos an und die Umgestaltung der Internetseite.