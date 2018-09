Einsturz eines Lebenswerks

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Einst war der blinde Masseur aus dem Schwedter Krankenhaus stadtbekannt. Er verdiente gut, hatte Familie, Haus und Auto. Jetzt musste Siegfried Stockfisch aus Finanznot seine Umgebung verlassen und lebt in einer Neubauwohnung. Er ist frustriert und sauer auf das Sozialamt.

Er findet sich noch immer nicht richtig zurecht, stolpert über die Balkonschwelle, stößt an Türrahmen. Die Wohnung in der Schwedter Platte liegt in der dritten Etage. Allein traut sich Siegfried Stockfisch nicht in die fremde Umgebung hinaus. So hatte sich der 65-Jährige seinen Lebensabend nicht vorgestellt. Er fühlt sich wie im Gefängnis, ist frustriert. „Mein Vater sitzt hier nur noch seine Lebenszeit ab“, sagt sein Sohn Jan, der ihn betreut.

Tatsächlich haben gleich mehrere Schicksalsschläge sein Leben aus den Fugen gerissen. Im Alter von vier Jahren verlor er durch einen Luftballontreffer sein rechtes Auge. Mit elf Jahren wurde er beim Pfeil-und-Bogen-Spiel erneut getroffen. Seitdem ist er vollständig blind. Doch Siegfried Stockfisch gab sich nicht auf. Er erkämpfte sich ein selbstbestimmtes Leben, erwarb seinen Schulabschluss, absolvierte eine Ausbildung, gründete eine Familie mit drei Kindern und wurde bekannt als der blinde Masseur im Schwedter Krankenhaus. 35 Jahre lang. Ein Foto, das er selbst gar nicht sehen kann, steht gerahmt in seinem Wohnzimmer. Es zeigt ihn im Kreise von vielen Kolleginnen – aufgenommen für die damals übliche „Straße der Besten“.

Mithilfe seiner Eltern konnte die Familie in den 1970er-Jahren ein Haus in Vierraden bauen. Hier fand er sich zurecht, besaß sogar eine Werkstatt, einen eigenen Garten. Er kannte jeden Zentimeter. Auch nach der Trennung von seiner Frau 1999 blieb er in den für ihn so wichtigen eigenen vier Wänden. Dann der nächste Schicksalsschlag: Schlaganfall. Siegfried Stockfisch musste seine Arbeit aufgeben und lebte von einer kleinen Erwerbsminderungsrente weiter, obwohl er noch Schulden abzahlen musste.

Langsam ging ihm jedoch das Geld aus. Das Haus zu halten, fiel ihm immer schwerer. Reparaturen fehlten. Um seine Existenzgrundlage zu sichern, lebte er bald fast ausschließlich vom staatlichen Blindengeld sowie der Blindenhilfe. Dann der nächste Schlaganfall 2013, der sein Sprachzentrum erheblich schädigte. Siegfried Stockfisch kämpfte sich wieder vor. Inzwischen geht es wieder besser. Er will sich unterhalten, lernt sprechen, lässt aus Ungeduld viele Verben weg.

Daheim aber spitzt sich die wirtschaftliche Lage so zu, dass er die Finanzen für Haus, Kredit und sonstige Ausgaben kaum noch bestreiten kann. Er stellt jahrelang das warme Wasser ab, weil die Finanzen für Öl fehlen. Einen Antrag auf Übernahme der Heizkosten lehnt das Sozialamt des Landkreises ab. Dafür seien seine Einnahmen zu hoch. Er borgt sich Geld vom Sohn. Schließlich trifft er die nächste Schicksalsentscheidung: Verkauf des eigenen Hauses.

Ein schwerer Fehler, wie sich jetzt herausstellt. Mit Eintritt ins Rentenalter will er nochmal etwas vom Leben haben, träumt von einer Weltreise, ein wenig mehr Unterstützung im Haushalt. Das alles kostet Geld. Er muss ein neues Auto kaufen, mit dem ihn mehrere Helfer fahren. Er muss Darlehen zurückzahlen, sich neu einrichten. In kurzer Zeit sind die Mittel vom Hausverkauf verplant. Womit er nicht gerechnet hat: Das Barvermögen wird ihm nun auch noch bei der Blindenhilfe angerechnet. Während das Hauseigentum geschützt ist, zieht das Sozialamt nun den Erlös aus dem Verkauf heran. Auch der Autokauf wird als zu teuer eingestuft. Fazit: Die Blindenhilfe unterbleibt.

„Das Sozialamt muss mal überdenken, wie es mit den Menschen umgeht, die in einer solchen Situation sind“, schimpft Siegfried Stockfisch. Er fühlt sich im Nachhinein nicht richtig beraten. Man hätte eine andere Lösung im häuslichen Umfeld finden müssen. „Die Sozialpolitik im Landkreis ist unbegreiflich“, ärgert sich sein Sohn. „Der Auszug wäre zu verhindern gewesen, wenn Hilfebedürftigkeit auch so behandelt würde.“ Ein Blinder benötige größeren finanziellen Aufwand für seine Lebensumstände als andere Hilfebedürftige. Nach seiner Aussage reiche die Altersrente dafür einfach nicht aus.

Weil inzwischen eine Klage wegen der umstrittenen Blindenhilfe läuft, darf sich das Sozialamt im laufenden Verfahren nicht äußern. Auch wegen des Persönlichkeitsschutzes. „Grundsätzlich drängen wir aber niemanden, sein Haus aufzugeben. Das ist nicht unser Leitbild“, erklärt Sozialamtsleiter Marco Ulrich. „Auch unseren Beratungsauftrag nehmen wir wahr.“

Von den Früchten seiner Arbeit, von allem, was er sich aufgebaut hat, und von seinem selbstbestimmten Leben ist Siegfried Stockfisch nicht viel geblieben. In seiner Not hat er sich nun an die neue Landrätin ge-wandt.